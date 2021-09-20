Eren-13 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan operasyonu kapsamında, Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde dün gerçekleştirilen operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.



Turuncu kategorideki terörist de etkisiz hale getirilenler arasında

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan eyaleti Herekol bölgesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon TL’ye kadar ödülle turuncu kategoride yer alan, Kendal Cizir kod adlı Mazlum Mat olduğu tespit edildi.



Teröristin 2014 yılında KCK Başkanlık Konseyi Üyesi Abbas kod adlı Duran Kalkan’ın korumalığını yaptığı da belirlendi.

Gri kategoride aranan terörist de etkisiz

Ayrıca Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca 7 Mayıs’ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan Ardıl Poyraz isimli Büşra Kaya olduğu ortaya çıktı.