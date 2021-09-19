Haber Giriş: 19 Eylül 2021 Pazar 11:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Siirt kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Siirt Pervari Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 PKK/KCK'lı terörist, J-İHA/SİHA destekli hava harekatında etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi;
"Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca müştereken yapılan çalışmalarda, Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 kişilik PKK/KCK terör örgütü grubuna yönelik yapılan J-İHA/ SİHA destekli hava harekatında, örgüt mensupları etkisiz hale getirilmiştir."
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
ABD'li siyaset bilimci Reynolds, Türkiye'nin dış politikasını yorumladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz