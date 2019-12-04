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Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe04 Aralık 2019 Çarşamba 09:55 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 10:30
İçişleri Bakanlığı, kasımda, kırmızı kategoriden 2, turuncu kategoriden 3, gri kategoriden 9 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 131 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Güvenlik güçleri, yurt içinde gerçekleştirilen operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe indirdi. Yalnızca kasım ayında 131 terörist etkisiz hale getirildi.
Bunların 2'sinin kırmızı kategoride, 3'ünün turuncu kategoride, 9'unun gri kategoride terörden arananlar listesinde bulunduğu belirtildi.
Teröristlerden 124'ü Kıran Operasyonları kapsamında etkisiz hale getirildi.
Operasyonlarda teröristlerce kullanılan 206 sığınak, barınak ve mağara da imha edildi.
Kaynak: TRT Haber