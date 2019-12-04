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İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı04 Aralık 2019 Çarşamba 07:56 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 08:07
İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda ByLock kullanıcısı 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, 12 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ operasyonlarına devam ediyor.
Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen ve ID numaraları tespit edilen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Bursa, Kütahya, Kocaeli, Muş ve Çorum'da eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber
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