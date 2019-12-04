İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ operasyonlarına devam ediyor.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen ve ID numaraları tespit edilen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Bursa, Kütahya, Kocaeli, Muş ve Çorum'da eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber