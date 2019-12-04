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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü04 Aralık 2019 Çarşamba 00:09 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 00:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefonda görüştü.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon görüşmesinde Suudi Arabistan Kralı Selman'a, ağabeyi Muteb bin Abdülaziz'in vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Erdoğan, görüşmede Kral Selman'a başsağlığı dileğinde bulundu.
Kaynak: AA