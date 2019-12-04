İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon görüşmesinde Suudi Arabistan Kralı Selman'a, ağabeyi Muteb bin Abdülaziz'in vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Erdoğan, görüşmede Kral Selman'a başsağlığı dileğinde bulundu.

Kaynak: AA