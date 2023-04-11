Terör örgütü PKK'nın sivilleri hedef alan hain saldırıları

Bombalı araçlar, intihar saldırıları, molotoflar... Teröristler köylerden merkezlere geçti. Sivilleri hedef almaktan vazgeçmedi.

2000’li yıllarda terör örgütü özellikle büyükşehirlere yöneldi.

Tarihler 22 Mayıs 2007’yi gösterirken bölücü örgüt, Ankara’da Anafartalar Çarşısı’na bombalı intihar saldırısı düzenledi.

6 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 100 kişi yaralandı.

Güngören saldırısı

PKK, İstanbul Güngören'de 27 Temmuz 2008'de yine sivilleri hedef aldı. Teröristler iki ayrı noktaya bomba yerleştirdi.

İlk patlama sonrası yardıma gidenler de hedef alındı. Saldırıda 4'ü çocuk 17 kişi hayatını kaybetti, 154 kişi yaralandı.

17 yaşındaki Serap alevler içinde kaldı

8 Kasım 2009'da ise teröristler bu defa belediye otobüsüne molotofkokteyli attı.

Saldırıda 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Serap Eser alevler içinde kaldı.

Bir ay tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Defalarca Kızılay kana bulandı

Teröristler, 20 Eylül 2011'de yine Ankara'yı kana buladı.

Kızılay Kumrular Caddesi'nde meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

Merasim Sokak'ta, Güvenpark'ta... Teröristler 2007 ve 2016 yıllarında Ankara'da iki farklı noktaya saldırdı.

Onlarca kişi bu saldırılarda hayatını kaybetti.

12 Mayıs 2016'da teröristler bu defa Diyarbakır Dürümlü'de bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. 16 kişi hayatını kaybetti.

2010'daki saldırıda hedef polislerdi

İstanbul Taksim Meydanı'nda 31 Ekim 2010'da teröristler çevik kuvvet noktasına saldırdı.

Canlı bomba saldırısında, 15'i polis, 17'si sivil 32 kişi yaralandı.

Bombacının üstüne atladı

Bingöl'de ise 29 Ekim 2011 günü canlı bomba eylemcisi sokaktaydı.

Çocuğuyla alışverişe çıkan bir anne canlı bombayı gördü. Bombacının üzerine atlayarak canını feda etti.

Olayda, anne Hatice Belgin ve oğlu Veysel Belgin hayatını kaybetti.

21 kişi ise yaralandı.

PKK'lı teröristler 2016'da İstanbul Vezneciler'de bomba yüklü araçla saldırdı. Yine aynı yıl Beşiktaş'ta iki ayrı bombalı intihar saldırısı düzenlendi. Bu saldırılarda çok sayıda sivil ve polis hayatını kaybetti.

Taksim'de çok kez hedef oldu

2022 yılının sonlarına doğru İstanbul Taksim'de canlı bombalı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 6 kişi öldü; 2'si ağır, 81 kişi yaralandı.

Örgüt 2000'li yıllarda Mardin, Bursa, Bingöl, Tunceli'de gibi şehirlerde de düzenlediği saldırılarla pek çok defa sivilleri hedef aldı.

Haber: Hilal Yıldırım