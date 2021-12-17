Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 22:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Terör örgütü PKK'nın 'hacker' grubundan 7 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Ankara'da PKK/KCK terör örgütü içinde faaliyet gösteren hacker gruplarına yönelik soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerden 7'si tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren hacker grupları için başlatılan soruşturma kapsamında, 81 ildeki eş zamanlı operasyonda, 42 şüpheliden 27'si gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Savcısı'na ifade veren zanlılardan 9'u itirafçı oldu ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen diğer şüphelilerden 7'si tutuklandı 11'i serbest bırakıldı. 15 şüpheli ise aranıyor.
Etiketler: Ankara PKK/KCK Siber Suçlar Terör Örgütü
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