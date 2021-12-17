Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda, 2022 yılı bütçesinin tümü üzerinde hükümet adına söz aldı.

748. vuslat yıl dönümünde Hz. Mevlana Celaleddin Rumi'yi rahmetle ve minnetle yad eden Oktay, Mevlana'nın feyzinin Anadolu'dan dünyanın her yerine yayılmaya devam etmesini diledi.

Bütçe görüşmeleri sırasında gerçekleri millete açıklarken çarpıtmalara karşı duruşlarını da net şekilde ortaya koyduklarını dile getiren Oktay, "Bütçeleri 81 ilimizde 84 milyon vatandaşımızın refahına, altyapısına, istikrarına harcadığımız açıktır." dedi.

Oktay, sadece bütçe görüşmelerinin başlangıcından bu yana, iki ayda hayata geçirdikleri eserlere bakılması halinde hükümetin bütçeyi ne için ve nasıl kullandığının gayet iyi görüleceğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Hani 2 aydır sürekli terazinin boş tarafından dem vuruyorsunuz ya, terazinin dolu tarafında nelerin değiştiğini de ben anlatayım: KOBİ’lerimize 342 milyon lira destek ödemesi yaptık. Özel sektör, üniversite ve kamuya yönelik TÜBİTAK destekleri kapsamında 2 bin 589 projeye 44 milyon lira hibe desteği aktardık. 6 teknoloji geliştirme bölgesine, kuluçka merkezleri için 47 milyon lira teşvik sağladık. Bu zaman zarfında sadece sanayi siciline 2 bin 845 yeni sanayi işletmesi kaydolmuş, yine sadece organize sanayi bölgelerinde 498 yeni fabrika açılmıştır. Siz burada sanayi üretim tesisi açılmıyor diye konuşurken açıldı bunlar.

Tamamen dışa bağımlı olduğumuz çinko ihtiyacının yarısını üretecek olan Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdik ve kurşun, gümüş, sülfürik asit fabrikalarının temellerini attık. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliyeyi yerleştirerek neredeyse açılışa hazır hale getirdik. 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde 6 tünel, 40 köprü ve viyadüğü tamamladık, bununla birlikte 71 kilometre daha bölünmüş yol yaptık. Bitimine yaklaştığımız Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesiminde test sürüşlerini başarıyla gerçekleştirdik. 20'nci Milli Eğitim Şurası'nı 'Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği', 'Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi' ve 'Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi' temasıyla gerçekleştirdik. Sanayi sektöründe yaşanan dönüşümleri mesleki eğitime hızla adapte etmek için Milli Eğitim Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız arasında mesleki ve teknik eğitim eşgüdüm programı başlattık.

487,6 megavatı yenilenebilir enerji ve 29,6 megavatı termik kaynaklar olmak üzere toplamda 517,3 megavat gücünde elektrik üretim tesisini devreye aldık. Sadece 2 aylık dönemde ülkemize kazandırdığımız yenilenebilir enerji kapasitesi ile yıllık yaklaşık 165 milyon dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçmiş olacağız. Yine sadece bu kısa sürede, iki ayda, ETİ Maden tarafından yaklaşık 380 bin ton işlenmiş bor ürünü ihracatı gerçekleştirilmiş ve bu ihracattan 155 milyon dolar gelir elde edilmiştir. Bunların yanı sıra engelli vatandaşlarımızın haklarını güçlendirmek için ilgili tüm taraflarla iş birliği içerisinde 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi’ni hazırladık.

SMA hastalığını minimum düzeye indirmek için evlilik öncesi yapılan zorunlu testler arasına SMA testini de ekledik. Geçtiğimiz ay devlet korumasında yetişmiş 1050 gencimizin daha kamu kurum ve kuruluşlarına atamasını gerçekleştirdik. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi binasını iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak Cumhuriyet Bayramı'nda hizmete açtık. 17 sinema filminin yanı sıra 18 kültürel ve sanatsal etkinlik projesi için 25 milyon 600 bin lira destek sağladık. Ankara, Eskişehir, Ümraniye millet bahçelerinin açılışını gerçekleştirdik. Örnek bir çevre bilinciyle, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde, 81 ilimizden yaklaşık 700 bin civarında vatandaşımızın katılımıyla, 5 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Ağaçtan, ormandan bahsedenler duysun. Siz konuşadurun, biz bunları gerçekleştirdik. Siz konuşursunuz biz yaparız."

TİP Milletvekili Sütlü'ye kınama cezası

Oktay'ın konuşması sırasında, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü, milletvekili sıralarından kablosuz hoparlör üzerinden "Palavra" ve "Yalan" adlı şarkılarını çalmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sütlü'ye, "Millete verdiğimiz hizmete tahammülsüzlüğünüzün en net göstergesidir. Milletimize saygısızlık. Biz milletimize hizmete devam edeceğiz, siz oynamaya devam edin." diyerek tepki gösterdi.

Sütlü, yerinden, bütçe görüşmeleri üzerinde söz istediklerini ve alamadıklarını ifade etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yapılanın kınama cezası gerektiren bir durum olduğunu belirterek Sütlü'ye, hoparlörü kapatması için uyarıda bulundu.

Sütlü'nün devam etmesine üzerine Şentop, İçtüzüğe göre kınama cezasını işleme alarak "Kimse bu Meclisin huzurunu bozamaz." dedi.

TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, kınama cezasıyla ilgili savunma için kürsüye çıktı.

Baş, bütçe görüşmeleri üzerinde TİP adına söz talep ettiklerini ve kendilerine söz verilmediğini dile getirerek "Hakkımızı istiyoruz ve gördüğünüz gibi söz hakkımızı aldık. Bizim söz hakkımızı engelleyemeyeceğinizi bir kez daha gördük. Yediniz, semirdiniz, şiştiniz, cukkaladınız, sonra da batırdınız. Lale Devri nasıl bittiyse sülale devri de bitecek. Men dakka dukka; eden bulur." diye konuştu.

Baş'ın konuşması sırasında, AK Parti'li milletvekilleri zaman zaman sıralara vurdu.

Savunma konuşmasının ardından, Sütlü'ye kınama cezası verilmesi, Genel Kurul'da oylanarak kabul edildi.

"Bu hazımsızlıktır"

Yeniden kürsüye gelen Fuat Oktay, şunları söyledi:

"Ben buradan milletime seslenmek istiyorum: 2 aydır her şeyi konuşan, sabahtan beri ağzına geleni kulağı duymayan, sürekli bizi suçlayan, tek adamlıktan konuşan, Meclis'teki bu durumu milletimize havale ediyorum. Korsan demokrasi olmaz. Bizim böyle bir anlayışımız olmaz. Diktatörlüktür bu. Bu hazımsızlıktır. Bu, millete saygısızlıktır. Genel Kurul'daki her bir milletvekiline saygısızlıktır, sadece bize değil. Bu savunma değil hak gaspıdır, hak ve adaletten bahseden sizler bunu yapıyorsunuz ve göz yumuyorsunuz.

Sadece 2 ayda, siz terazinin boş tarafından konuşurken biz millete yaptığımız hizmetleri anlatırken buna bile tahammül edemiyorsunuz. Bu mu sizin demokrasi anlayışınız? 23 Haziran'da göreceğiz. Hakem olan milletimiz size bu dersi verecek.

Her şeye sustuk. Bugün liderler zirvesinde olan bir Cumhurbaşkanı'na, 6-7 Cumhurbaşkanıyla görüşen bir Cumhurbaşkanı'na buradan dil uzatacak kadar ileri gittiniz, biz yine saygımızı bozmadık, 'Kem söz sahibine aittir' dedik. Sizleri millet meclisinde, halkın iradesinin temsil edildiği salonda demokrasiye davet ediyoruz. Bizim sesimizi kesemeyeceksiniz. Milletimiz size bu fırsat vermeyecek. Oynasanız da hoplasanız da zıplasanız da isyan da etseniz, millete verdiğimiz hizmetleri anlatmaya devam edeceğiz."

Dicle Nehri üzerine kurulan Ilısu Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin açılışını gerçekleştirdiklerini aktaran Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik "İlave İstihdama Destek Paketi" ve "İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Programı"nı açıkladığını anımsattı.

5'inci nesil haberleşme uydusunun uzaya fırlatılmaya hazır hale getirildiğini belirten Oktay, "Teknolojiden bahsedenler vardı ya siz bahsetmeye devam edin. Biz yapmaya devam edelim." diye konuştu.

Son yılların en yüksek asgari ücret artışını gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Oktay, asgari ücretten gelir ve damga vergisini kaldırarak işverenin yükünü aldıklarını söyledi.

Oktay, yaptıkları çalışmaların 84 milyon vatandaşın her birine, her kesime hitap ettiğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biraz önce de iftiharla ifade ettim. Asgari ücrette tarihin en yüksek artışlarından birini gerçekleştirdik, 4 bin 253 lira olarak belirledik. Böylece manşet enflasyonun 2,5 katı bir artışla asgari ücreti belirlemiş olduk. Hem artış oranları hem de asgari ücret tutarının vergi dışı bırakılması ile işverenin de işçimizin de yüzünü güldürdük. Ama milletin sevinciyle sevinemeyen bir kesim var. Yine çok eskilerde olduğu gibi çıkıp 'siz ne veriyorsanız ben beş fazlasını veririm' demenin ötesine geçemeyen bir muhalefet anlayışı. İşçi sendikaları bayram ediyor, işverenler arka arkaya teşekkür bildirileri yayınlıyor. Hükümet tarafı olarak, belirlenen asgari ücret bizim de içimize sinmiştir. Biraz yerli milli olun. Artık milletin mutluluğuna ortak olmayı öğrenin. Asgari ücrette yüzde 50 oranında son yıllarda yapılan en büyük artışı yaptık. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu her ne kadar yadırgamıyoruz dese de çok da sevinmediği anlaşılıyor."

Asgari ücretliyi, memuru, işçiyi, emekliyi enflasyona karşı ezdirmediklerini ve ezdirmeyeceklerini belirten Oktay, devletin tüm kurumlarıyla birlikte dimdik ayakta olduğunu vurguladı.

Oktay, "Milletimizin CHP'den beklentisi milletin değerlerine avdet etmesidir ama samimiyetle. Yalanla, dolanla, hesapla, kitapla değil. Bizim planımız da var, programımız da. Biz burada Bütçe görüşmelerine devam ederken anlaşılan Kılıçdaroğlu tweet molası vermiş. Yaş aldıkça olgunlaşmasını beklersiniz insanoğlunun. Attığı tweetle anladığımız kadarıyla kendisini tarif etmiş anlaşılan. Kem söz sahibine aittir." dedi.

"Bu güne kadar nasıl dimdik durduysak, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz"

Bütçe görüşmelerinde bolca nezaketten bahsedenlerin samimiyetten uzak olduğunu söyleyen Oktay, "Cumhuriyet tarihimizin önemli demokratik reformları ve kalkınma hamlelerini hayata geçiren kadrolar olarak, bu güne kadar nasıl dimdik durduysak, bundan sonra da aynı şekilde mücadelemize devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"19 yılda engelleri birer birer aşarak ülkemizi büyüttük, güçlendirdik, özgüven kazandırdık ve zenginleştirdik. Bunu biz yaptık. Cumhur İttifakıyla beraber yaptık. Cumhur İttifakı olarak milletimize fayda, ülkemize katma değer sağlayacak adımlara birlikte imza atmayı sürdüreceğiz. Siz isteseniz de istemeseniz de, rahatsız olsanız da olmasanız da. Sizler gibi öyle ittifaklarımızı da, ortaklıklarımızı da kapalı kapılar ardında yapmayız biz. Şeffafızdır, açığızdır. Ortaklarımızın kim olduğunu da bütün millete, bütün dünyaya gücümüz yettiği kadar bağıra bağıra açıklarız, söyleriz. Alnımız açıktır, başımız diktir, sizler gibi saklamaya çalışmayız. Zorluklar karşısında asla pes etmeyen yapımızla, sağladığımız ilerlemeleri daha da öteye taşımaya devam edeceğiz."

2022 yılı bütçesini de bundan önceki bütçeler gibi Türkiye'nin refahını artırmak ve kalkınmayı sürdürülebilir kılmak için kullanacaklarını belirten Oktay, Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelinde büyütme stratejisinde en önemli görevin sanayiye düştüğünü söyledi.

Sanayide Türkiye'yi dev bir üretim üssü haline getirdiklerini dile getiren Oktay, "Organize sanayi bölgelerimizde fabrika açacak yer kalmadığı için sürekli büyütme ve yeni bölgeler açma talepleri gelmektedir. Sanayi bölgelerimizin giriş ve çıkışları ile sınır kapılarımızdaki kamyon ve tır yoğunluğu turistik seyahat değil, üretim ve ihracat alametidir. Bu süreçte özellikle mobilite, dijitalleşme, sağlık ve kimya alanlarında yerli üretimi arttırarak, yıllık 50 milyar dolarlık ithalatın önüne geçmeyi hedefliyoruz. Sayın Çebi, ısrarla teknolojiden bahsediyordu, buyurun teknoloji. Türkiye ekonomisi, sanayisi ve teknoloji ekosistemi için büyük önem arz eden elektrikli aracımız TOGG projesi kapsamında ilk seri üretim aracı inşallah 2022 yılının sonunda banttan indireceğiz." bilgisini verdi.

"Çevreciyiz diye boşuna demiyoruz"

Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) dönüşümünü gerçekleştirmek için Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi'ni devreye aldıklarını aktaran Oktay, "Çevreciyiz diye boşuna demiyoruz. Biz bir şey diyorsak devamını getiririz, yaparız. Bununla birlikte sanayide çevik dönüşüm ve dijitalleşme konularında gerekli destekleri üreticilere sağlamayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Milli Uzay Programı kapsamında 2022'de uzay aracının ve yerli itki sisteminin tasarımının tamamlanarak entegrasyon sürecinin başlatılacağını kaydeden Oktay, 2022'de Türk astronotun seçim sürecinin tamamlanacağını, eğitim sürecine başlanacağını ifade etti.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan gönderilecek küp uydunun tasarımının tamamlanarak üretimine başlanacağını da söyleyen Oktay, "Şu anda Bilişim Vadisi'nde AirCar Uçan Araba Projesi çalışmaları sürüyor. Bunu söylediğimizde havsalanızda bile canlandıramadınız. Dalga geçmeye çalıştınız. Size hayal gibi geliyor olsa da yerli drondan Akıncıya evrilen ve oradan da yerli insanlı ve insansız savaş uçaklarına evrilen başarı hikayemiz gibi, insan ve kargo taşımacılığında da, bu teknolojileri nasıl kullanacağımızı göreceksiniz." dedi.

Bor Karbür üretim tesisinin 2022'nin ilk yarısında tamamlanarak faaliyete geçmesinin planlandığını belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Yıllık 600 ton kapasiteli Lityum Karbonat Üretim Tesisinin kurulması için de çalışmalar sürmektedir. Bu tesisin yapım ihalesinin 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları kapsamında 2022 yılında portföyümüz toplam 8 bin 500 megavata ulaşacaktır. Bu kapasitenin tamamının devreye girmesiyle birlikte yıllık 2,5 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçilmesi öngörülmektedir. Ticarette ihracatımız yıllık 221 milyar doları geride bırakarak tarihi bir rekora imza attık. Ülkemiz ihracatının dünya ihracatı içerisindeki payı yıllıklandırılmış olarak ilk defa yüzde 1 seviyesini aşmıştır. 2022 yılında da dış ticaretteki başarılarımızın devam edeceğine ve bu başarının ülkemizin ekonomik büyümesine ve gelişmesine en nitelikli katkıyı vereceğine olan inancımız tamdır."

Oktay, "Uzak Ülkelere İhracatımızın Artırılması Stratejisi" çalışmaları kapsamında 85 trilyon dolar büyüklüğe sahip ve dünya ekonomisinden yüzde 64 pay alan 18 uzak ülkeye olan ihracatın 4 katına çıkarılarak 82 milyar dolar değerine ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

Ulaştırma alanında yapılan yatırımlara ilişkin ise Oktay, "Gelecek yıl 5 adet Lojistik Merkez yapımını daha tamamlayarak Lojistik Merkez sayısını 12'den 17'ye yükseltmeyi planlıyoruz. Saatte 160 kilometre hıza sahip elektrikli tren setimizin test süreçlerini tamamladık, 2022 yılında milli elektrikli trenimiz raylarda olacak. Haliç, Tekirdağ, Datça ve Yeni Foça Yat Limanı ile Filyos Limanı Üstyapı Tesisleri önümüzdeki yıl tamamlanıp işletmeye açılacaktır. Space X Falcon 9 roketiyle fırlatacağımız TÜRKSAT 5B uydumuz, 19 Aralık Pazar günü sabah 7 sularında inşallah uzaydaki yerini almış olacak. Tamamlandığında haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer alacağız. Milli haberleşme uydumuz TÜRSAT 6A'nın montaj ve entegrasyon test süreçleri Ankara'da devam ediyor." bilgisini verdi.