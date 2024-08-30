Terör örgütü PKK’nın Fransa yapılanmasına operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK’nın Avrupa yapılanmalarına yönelik operasyonlarına devam ediyor.

MİT ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’nın ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK’nın Fransa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz yakalanarak gözaltına alındı, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Korkmaz'ın Fransa’da PKK/KCK adına para toplama, adam kazandırma, üst düzey kadrolar da dahil insan ve malzeme aktarımı şeklindeki illegal faaliyetleri gerçekleştirdiği tespit edildi.

Farklı isim kullanıyordu ama MİT'ten kaçamadı

İstihbarat birimlerinin uzun süredir takip ettiği Korkmaz'ın farklı isim kullanması nedeniyle rahat hareket ettiği belirlendi. Ancak MİT’ten kaçamadı.

Denis Daniel Korkmaz’ın yakalanması ile örgütün Fransa yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldı.