Parçalı Bulutlu 28.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 30.08.2024 13:32

Terör örgütü PKK’nın Fransa yapılanmasına operasyon

MİT ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’nın ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK’nın Fransa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz yakalanarak gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK’nın Fransa yapılanmasına operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK’nın Avrupa yapılanmalarına yönelik operasyonlarına devam ediyor.

MİT ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’nın ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK’nın Fransa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz yakalanarak gözaltına alındı, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Korkmaz'ın Fransa’da PKK/KCK adına para toplama, adam kazandırma, üst düzey kadrolar da dahil insan ve malzeme aktarımı şeklindeki illegal faaliyetleri gerçekleştirdiği tespit edildi.

Farklı isim kullanıyordu ama MİT'ten kaçamadı

İstihbarat birimlerinin uzun süredir takip ettiği Korkmaz'ın farklı isim kullanması nedeniyle rahat hareket ettiği belirlendi. Ancak MİT’ten kaçamadı.

Denis Daniel Korkmaz’ın yakalanması ile örgütün Fransa yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldı. 

ETİKETLER
Fransa MİT PKK/KCK Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:55
Nesli tehlike altındaki yaban keçisini avlayana 660 bin lira ceza
13:50
Gazze'de 640 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası "iki turlu" olacak
13:59
FETÖ üyesi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
13:55
BM, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'daki saldırılarda 150'den fazla çocuğun öldüğünü bildirdi
13:54
JAK timi Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan gölde Türk bayrağı açtı
13:53
Japonya 2 milyar dolar değerinde savunma uydu ağını hayata geçirecek
Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'a özel Anıtkabir saygı uçuşu
Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'a özel Anıtkabir saygı uçuşu
FOTO FOKUS
Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'a özel uçuş
Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'a özel uçuş
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ