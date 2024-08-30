Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

İstanbul Valiliğince düzenlenen törende, Vali Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törene, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

Fatih'teki Vatan Caddesi'nde düzenlenen tören, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in tören aracının üzerinden birlikleri ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.

Törende daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu.

Törende, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Nil Genç "Akdeniz", Ayberk Efe Erdem ise "Zafer Türküsü" şiirini okudu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kars Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle devam eden törende daha sonra Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları personelinin yürüyüşüyle resmi geçit yapıldı.

Jandarma, emniyet ve İBB personeli ile askeri ve emniyet araçlarının yer aldığı geçit törenine vatandaşlar ilgi gösterdi.

Gaziantep

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halil Uğur, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından tören İstasyon Meydanı’nda devam etti.

Burada askeri araca binen Vali Çeber, katılımcıları selamladı. Halk oyunları gösterisinin de yapıldığı törende öğrenciler şiir okudu.

Askeri zırhlı araçların da yer aldığı geçiş töreniyle program sona erdi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Oruç, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu. Katılımcılar, ziyaret ettikleri şehit kabirlerine karanfil bırakıp dua etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde devam eden tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Şıldak ile Oruç ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, askeri araçtan alanda bulunanları selamladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma, şiirler ve mehter takımı ile halk oyunu ekibinin gösterilerinin ardından program geçit töreniyle sona erdi.

Törene, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Cevahir Asuman Yazmacı ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, AK Parti İl Başkanı İlhami Günbegi ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dalgıçlar Fırat Nehri'nde Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Dalgıçlar, Fırat Nehri'nde açtıkları Türk bayrağını Birecik Köprüsü'ne astı.

Kahramanmaraş

6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığı için yıkılan eski valilik binası önündeki törende, Vali Mükerrem Ünlüer, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Er ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Şeyhadil Mezarlığı'ndaki Kahramanmaraş Şehitliği'ne ziyaret gerçekleştirildi. Burada Vali Ünlüer ve protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakılırken Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Daha sonra protokol üyeleri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda devam eden törende, askeri araçla caddeden geçerek halkı selamladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar ve şiirlerin okunmasının ardından program geçit töreniyle sona erdi.

Programa, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, İl Emniyet Müdür Vekili Metin Cengiz ile kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Malatya

Malatya'da Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er tarafından çelenk sunuldu.

Anıt önündeki törenin ardından Yavuz makamında askeri ve mülki erkanın tebriklerini kabul etti. İnönü Caddesi'nde devam eden tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Yavuz, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er askeri araçtan alandakileri selamladı. Daha sonra askeri tören birlikleri ve zırhlı araçlar geçiş yaptı.

Törene MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Cihan Çetin, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile diğer ilgililer katıldı.

Adıyaman

Adıyaman Valilik bahçesinde düzenlenen törende Vali Vekili Ali Erdoğan, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 20'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, valilik makamında kabulle son buldu.

Törene, Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş, Başsavcı Gökhan Şahin, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Gaziantep

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halil Uğur, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından tören İstasyon Meydanı’nda devam etti.

Burada askeri araca binen Vali Çeber, katılımcıları selamladı. Halk oyunları gösterisinin de yapıldığı törende öğrenciler şiir okudu.

Askeri zırhlı araçların da yer aldığı geçiş töreniyle program sona erdi.

Kilis

Kilis'te de Asri Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen programda İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim ve dua okundu, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Vali Tahir Şahin, Belediye Başkanı Hakan Bilecen ve Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Coşkun Karaca tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Şahin, protokol üyelerinin ve vatandaşların bayramını kutladı. Program günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar, şiirlerin okunması, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreniyle son buldu.

Törene Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Öztürk, Adalet Komisyonu Başkanı Murat Serdar Çakıroğlu, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Muğla

Muğla'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Vali İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, milletvekilleri, kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Akbıyık, ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra valilik makamında Vali Akbıyık, Aras ve milletvekilleri, vatandaşlar ve kurum temsilcileri ile bayramlaştı. Halk oyunları gösterisinin sunulduğu törenin sonunda, İl Jandarma Komutanlığı, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve öğrenciler tören geçişi yaptı. Törende, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Zıpkınlar Komando Taburu gösteri gerçekleştirdi. Meydandaki törenin ardından Muğla'daki şehitliklere karanfil bırakılıp dua edildi.

Isparta

Isparta'da tören, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda protokol üyelerince Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen vatandaşları selamladı.

Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması ve tören birliklerinin geçişinin ardından sona erdi.

Burdur

Burdur'da da tören, Vali Türker Öksüz'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Çeşitli spor müsabakalarında başarı elde eden sporculara protokol üyelerince ödülleri takdim edildi.

Halk oyunları gösterisinin yapıldığı etkinlik, tören geçişinin ardından sona erdi.

İzmir

İzmir'deki tören, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Çelenk sunulmasının ardından Vali Süleyman Elban, Valilik makamında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Özsert ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ile tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden tören programında ise Vali Elban, Orgeneral Özsert ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, geçit töreniyle halkın bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Uşak

Uşak 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndaki programda Vali Turan Ergün, Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Garnizon Komutanı Albay Murat Erişen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Uşak Valisi Turan Ergün, valilik binasında tebrikleri kabul etti.

Daha sonra 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda devam eden programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen İsa Ambarkaya günün anlamına ilişkin konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda, halk oyunları ekipleri dans gösterileri sundu.

Program, tören geçişiyle sona erdi.

Van

Van Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bando takımının yer aldığı etkinlikte, halk oyunları gösterileri sunuldu, şiirler okundu.

Hakkari

Hakkari Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, şiirler okundu.

Bitlis

Bitlis'te Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajı okunduktan sonra, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Muş

Muş Valisi Avni Çakır ve beraberindeki heyet, Garnizon Şehitliği'nde dua ederek, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Daha sonra Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çelenklerin sunulmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin mesajı okundu.

Tekirdağ

Tekirdağ'da törenler Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile başladı.

Tören, askeri birlikler ve araçların geçişiyle sona erdi.

Bursa

Bursa'da Büyük Zafer'in 102. yılı kutlamaları, Vali Erol Ayyıldız, Garnizon Komutan Vekili Tümgeneral Fedai Ünsal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından Heykel semtindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Atatürk Caddesi'ndeki törende ise Vali Ayyıldız, Tümgeneral Ünsal ve Belediye Başkanı Bozbey, aracın üzerinden halkın bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu, halk oyunu gösterilerinin sunulduğu program, resmigeçitle sona erdi.

Kayseri

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda Çiçek, Kottaş ve Büyükkılıç, askeri araçla törene katılanları selamladı.

Hava Mühendis Binbaşı Emre Ciminli, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Tören, şiir dinletisi ve halk oyunu ekibinin gösterisinin ardından askerlerin geçişiyle son buldu.

Nevşehir

Nevşehir'deki kutlama programı, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Öğrencilerin şiir okuduğu programda, Gazi Ortaokulu ile 75. Yıl İlkokulu halk oyunu ekibi gösteri sundu.

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında çeşitli branşlarda eğitilen köpeklerin temel itaat ve engel parkuru gösterisi sunduğu programda, okçuluk ve tekvando sporcuları sahne aldı.

Program, geçit töreninin ardından sona erdi.

Sivas

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Cüneyt Mutlu ve Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şimşek, şeref defterini imzaladı.

Şimşek, Mutlu ve Uzun daha sonra valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende ise Şimşek, Mutlu ve Uzun, tören aracından vatandaşların bayramını kutladı.

Konuşmaların yapıldığı, halk oyunu ekibinin gösteri sunduğu program, tören geçişiyle sona erdi.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy ve il protokolü de katıldı.

Aksaray

Aksaray'da ise 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen kutlamalarda, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Kumbuzoğlu, 30 Ağustos Zaferi'nin tarihe altın harflerle yazılmış eşsiz bir zafer olduğunu söyledi.

Türkiye'nin mazisinin zaferlerle dolu olduğunu belirten Kumbuzoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andıklarını kaydetti.

Tören, Jandarma Komanda Birliği ve halk oyunları ekibinin gösterilerinin ardından geçit töreniyle sona erdi.

Eskişehir

Eskişehir Vilayet Meydanı'ndaki törende, Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törenin ardından Vali Aksoy, makamında tebrikleri kabul etti.

Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Bayramı mesajı okundu. Törende, Vali Aksoy ve Belediye Başkanı Ünlüce askeri araçtan halkı selamladı.

Hava Pilot Binbaşı Tuğrul Yener'in Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşmasının ardından Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları Ekibi tarafından zeybek gösterisi sunuldu.

Çanakkale

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve Çanakkale Belediye Başkan Vekili Öznur Benderlioğlu Doğangün, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından meydandaki tören sona erdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler ve Sahil Güvenlik Komutanlığı botları, denizde su gösterisi yaptı.

Bilecik

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Vali Şefik Aygöl, Eskişehir Hava Savunma Komutanı Hava Tümgeneral Ertunç Ertufanlı ve Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin şiir okuması ve geçit töreninin ardından Vali Aygöl, makamında tebrikleri kabul etti.

Vali Aygöl ve beraberindeki protokol üyeleri, şehitlikte devam eden tören kapsamında şehit mezarlarına çiçek bıraktı.

Tören mangası tarafından saygı atışının yapıldığı tören, Aygöl'ün şehitlik defterini imzalamasıyla tamamlandı.

Kocaeli

Kocaeli'de Valilik önünde düzenlenen törende, Vali İlhami Aktaş, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Deniz İstihbarat Yarbay Serkan Delen, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Şiir dinletisi, mehter takımı ve halk oyunları gösterisiyle devam eden program, tören geçişiyle sona erdi.

Ayrıca kutlamalar kapsamında "TCG Poyraz" hücumbotu, İzmit Yat Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı.

Ziyaretçileri karşılayan mihmandarlar, geminin hikayesini anlatıp özellikleri hakkında bilgi verdi.

Zonguldak

Zonguldak Valiliği önündeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Valilik'te tebrik töreni gerçekleştirildi.

Belediye Kültür Merkezi önünde devam eden törende ise Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, katılımcıları selamladı.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı okundu.

Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Ayhan Kafalı'nın konuşmasının ardından bir öğrenci tarafından şiir okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Karadeniz Ereğli'den bisikletle gelen sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından Türk bayrağı, Vali Hacıbektaşoğlu'na teslim edildi.

Tören sonunda kortej geçişi yapıldı, il protokolü hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karabük

Karabük'te Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Vali Mustafa Yavuz, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Yavuz Çörek tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra, Vali Yavuz, makamında tebrikleri kabul etti.

Kemal Güneş Caddesi'ndeki etkinliklerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı okundu.

Ardından Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı personeli gösteri sundu.

Törende şiir okundu ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Kutlamalar, Karabük Belediyesi bando takımı eşliğinde yapılan resmi geçitle sona erdi.

Törene, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Vali Mustafa Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz, siyasi parti, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Sakarya

Sakarya Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutan Vekili Albay Ramazan Sedat Baş, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, gaziler ve protokol üyeleri katıldı. Daha sonra Valilik'te tebrikler kabul edildi.

Adapazarı Kültür Merkezi önünde devam eden törende, Vali Karadeniz, Baş ve Alemdar, katılımcıları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajının okunduğu etkinlikte, Piyade Üsteğmen Latif Altun günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Kutlamalar, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde yapılan resmi geçitle sona erdi.

Bolu

Bolu'da Anıt Park'ta düzenlenen törende, Vali Erkan Kılıç, Garnizon Komutan Vekili Albay Cavit Nartop ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Kent meydanında gerçekleştirilen tören, sayı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki mehter takımı ile halk oyunu ekibi tarafından gösteri sunuldu.

Vali Kılıç tarafından yurt içinde ve yurt dışında başarı gösteren sporculara hediyeler takdim edildi.

Sporcuların gösterisinin ardından Bolu 2. Komando Komutanlığında görevli komandoların da yer aldığı kortej yürüyüşü yapıldı.

Törene, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgün, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bartın

Bartın'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin ve Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Arslan'ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama programı düzenlendi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma sonrasında, Bartın Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Spor Kulübü Derneği tarafından halk oyunları gösterileri sunuldu, müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Etkinlik, kortej geçişiyle sona erdi.​​​​​​​

Erzurum

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Vali Çiftçi, Tümgeneral Altuğ ve Sekmen'in askeri araçla vatandaşları selamladığı programda, kutlama mesajları okundu.

Şiirlerin okunduğu törende, halk oyunları ekibi gösteri sundu, mehteran takımı marşlar çaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen kutlama mesajının okunduğu program, tören geçişiyle son buldu.

Erzincan

Erzincan'daki tören, Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç ile Belediye Başkanı Bekir Aksun'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aydoğdu, Ataç ve Aksun, valilikte tebrikleri kabul etti.

Ordu Caddesi'ndeki törende de Aydoğdu, Ataç ve Aksun, aracın üzerinden vatandaşların bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu program, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından askeri birliklerin geçit töreniyle tamamlandı.

Ağrı

Ağrı'da tören, Abide Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na, valilik, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı çelengi sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, Vali Mustafa Koç, Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı Tümgeneral Sinan Eren ve beraberindekiler Hava Şehitliği Anıtı'na karanfil bıraktı, dua etti.

Valilik makamındaki tebriklerin kabulünün ardından adliye önünde devam eden programda, Vali Koç, programa katılan askerler, protokol ile vatandaşları selamlayıp bayramlarını kutladı.

Çeşitli etkinliklerin yapılıp geçit töreniyle sona eren programın ardından şehitlik ziyareti yapılarak mezarlara karanfil bırakıldı.

Ardahan

Ardahan'daki törenler, valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Valilik makamında tebriklerin kabulünün ardından Kongre Caddesi'nde devam eden programda, Vali Hayrettin Çiçek, Garnizon Komutan Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir, vatandaşların Zafer Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen kutlama mesajının okunduğu program, şiirlerin okunması, müzik dinletisi ile halk oyunları gösterisi ve resmi geçit töreni ile sona erdi.

Kars

Kars'ta tören, Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na protokol tarafından, çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hükümet Konağı önünde devam eden programda, Vali Ziya Polat, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez ile halkın bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen kutlama mesajının okunduğu programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu, mahalli ve Kafkas halk oyunları gösterisinin yapıldığı program, Kağızman Jandarma Komando Tabur Komutanlığının gösterisinin ardından tören geçişi ve araç korteji ile son buldu.

Iğdır

Iğdır'da Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda devam etti.

Burada, Iğdır Valisi Ercan Turan ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, askeri personeli ve vatandaşı selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen kutlama mesajının okunduğu programda, şiirlerin okundu, halk oyunları ve spor gösterileri yapıldı.

Program, geçit töreniyle son buldu.

Tunceli

Tunceli'de de Valilik bahçesinde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Bülent Tekbıyıkoğlu makamında tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Atatürk Stadı’nda devam eden kutlama programında, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar ile kick boks ve köpekli tim gösterileri yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos ile ilgili kutlama mesajının okunduğu program, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreninin yapılmasıyla sona erdi.

Kentin Ovacık, Pülümür, Hozat, Mazgirt, Çemişgezek, Nazımiye ve Pertek ilçelerinde de kaymakamların katılımıyla etkinlikler düzenlendi.

Düzce

Düzce'de Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Selçuk Aslan, Belediye Başkan Yardımcısı Burak Coşkun, Jandarma Alay Komutanı Mustafa Tetik ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Sonrasında Vali Aslan, makamında tebrikleri kabul etti.

Valilik meydanında devam eden etkinliklerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı okundu.

Daha sonra, Düzce Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı personeli gösteri sundu.

Düzce Belediyesi mehter ekibinin gösteri sunduğu program, kortej geçişinin ardından sona erdi.

Kütahya

Kütahya Zafer Meydanı'nda Vali Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş ile Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Işın, makamında tebrikleri kabul etti.

Balıkesir

Balıkesir'de ilk olarak Vali İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Hüseyin Duman ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Kuvayımilliye Meydanı'ndaki tören ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Ustaoğlu, Akın ve Duman, vatandaşları selamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin mesajı okundu.

Hava Pilot Kurmay Albay Timur Geceoğlu, günün önemine dair konuşma yaptı.

Tören, şiirlerin okunması, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisi, jandarma komandolar ve vatandaşların birlikte sergilediği halk oyunlarının ardından geçit töreniyle sona erdi.

Bilecik

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Vali Şefik Aygöl, Eskişehir Hava Savunma Komutanı Hava Tümgeneral Ertunç Ertufanlı ve Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin şiir okuması ve geçit töreninin ardından Vali Aygöl, makamında tebrikleri kabul etti.