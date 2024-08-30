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TRT Haber 30.08.2024 11:24

Altun: Birlik ve beraberliğimizin nişanesi bu zafer, yüreklerimizde sonsuza dek yaşayacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "30 Ağustos Zaferi, zorluklar içinde destanlaşan bir varoluş mücadelesinin ve milletimizin tarihe geçen bağımsızlık aşkının adıdır. Birlik ve beraberliğimizin güçlü bir nişanesi olan bu şanlı zafer, yüreklerimizde sonsuza dek yaşayacak bir destandır" ifadelerini kullandı.

Altun: Birlik ve beraberliğimizin nişanesi bu zafer, yüreklerimizde sonsuza dek yaşayacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

30 Ağustos Zaferi'nin zorluklar içinde destanlaşan bir varoluş mücadelesinin ve milletin tarihe geçen bağımsızlık aşkının adı olduğunu vurgulayan Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Birlik ve beraberliğimizin güçlü bir nişanesi olan bu şanlı zafer, yüreklerimizde sonsuza dek yaşayacak bir destandır.

Ecdadımızın bize emanet ettiği bu aziz vatanı tarihi hedeflerle ve mega projelerle buluşturmak, her alanda daha ileriye taşımak boynumuzun borcu, vefamızın bir gereğidir. Bu bilinçle gelecek nesillere daha müreffeh, daha güçlü bir Türkiye bırakmak ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.

Büyük Zafer'in 102’nci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyorum."

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30 Ağustos Zafer Bayramı Fahrettin Altun
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