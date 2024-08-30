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Gündem
AA 30.08.2024 14:38

Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda lig aşamasının kura çekimi, Monako'daki Grimaldo Forum'da gerçekleştirildi.

Turnuvada Türkiye'yi temsil edecek takımlardan Fenerbahçe ikinci, Galatasaray üçüncü ve Beşiktaş dördüncü torbadan kuraya girdi.

Fenerbahçe, lig aşamasında Manchester United (İngiltere), Slavia Prag (Çekya) (D), Olimpik Lyon (Fransa), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Union Saint-Gilloise (Belçika), Midtjylland (Danimarka) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) ile eşleşti.

Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Tottenham (İngiltere), Ajax (Hollanda) (D), PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Dinamo Kiev (Ukrayna), Malmö (İsveç) (D), Elfsborg (İsveç) ve RFS (Letonya) (D) oldu.

Beşiktaş ise lig aşamasında Eintracht Frankfurt (Almanya), Ajax (Hollanda) (D), Maccabi Tel Aviv (İsrail), Olimpik Lyon (Fransa) (D), Malmö (İsveç), Bodo/Glimt (Norveç) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) ile mücadele edecek.

Turnuva formatı

UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36 takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.

Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak.

İlk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.

Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

Maç takvimi

İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

Ligde maç takvimi şöyle:

1. maçlar: 25-26 Eylül

2. maçlar: 3 Ekim

3. maçlar: 24 Ekim

4. maçlar: 7 Kasım

5. maçlar: 28 Kasım

6. maçlar: 12 Aralık

7. maçlar: 23 Ocak 2025

8. maçlar: 30 Ocak 2025

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

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