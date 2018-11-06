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Tel-Abyad'daki terör mevzilerini TRT Haber görüntüledi

TRT Haber, Fırat’ın doğusundaki Tel-Abyad’a bağlı Bendirhan Köyü'ndeki PKK/YPG’nin mevzilerini drone ile görüntüledi.

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TRT Haber'in ulaştığı görüntülerde özel görüntülerde Bendirhan köyü ve çevresinde teröristlerin mevzileri yer alıyor. Görüntülerde ayrıca teröristlerin mevzilerini genişletmek için çalıştığı görülüyor. 

Köyün çevresindeki hakim tepelerinde yer alan terörist mevzilerinde tünel girişleri de açıkça gözüküyor. 

Görüntülendiklerini fark eden teröristlerin drone'a ateş açtıkları belirtildi.

Görüntülenen terörist mevzilerinden Türkiye tarafına açılan taciz ateşlerine Türk Silahlı Kuvvvetleri obüs atışları yaparak misliyle karşılık veriyor. 

Suriye sınırında bulunan Bendirhan Köyü Tel Abyad'a 20 kilometre uzaklikta ve sınırın sıfır noktasinda bulunuyor. Karşi tarafinda Akcakale'ye bagli Güvençli Köyü bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber

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