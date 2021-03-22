Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 21:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tedirgin eden vaka sayısı: 22 bin 216 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 216 yeni vaka, 981 yeni hasta tespit edildi. 117 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Son 24 saatte 201 bin 215 test yapıldı, 22 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı.
981 yeni hasta tespit edilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 117'ye yükseldi.
Ağır hasta sayısı 1644 oldu, 19 bin 494 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 844 bin 681'e çıktı.
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