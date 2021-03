Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri Töreni"ne katıldı ve 8 kategoride 1075 başvurunun yapıldığı ödüllere gösterilen yoğun ilgiden son derece memnun olduğunu söyledi.

Bu fikirlerin her birinin günün birinde insanlığın hizmetine sunulacağını anlatan Emine Erdoğan, dünyada 1 milyardan fazla engelli bireyin bulunduğunu, bu sayının neredeyse dünya nüfusunun yüzde 15'ine karşılık geldiğini söyledi.

“Erişilebilirlik küresel bir sorun”

Türkiye'de yaklaşık 5 milyon kişinin çeşitli sebeplerle engellilik hali yaşadığını anlatan Emine Erdoğan, “Tüm dünyada engellilerin hayata eşit ve adil bir şekilde katılmasının önünde maalesef çeşitli zorluklar var. Erişilebilirlik küresel bir sorun. Farkına bile varmadığımız nice detay engelli bireylerin yaşamını iki kat daha zorlaştırıyor” dedi.

“Çok şükür vicdan coğrafyası geniş bir toplumuz”

2020 yılının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “Erişilebilirlik Yılı” olarak ilan edildiğine işaret eden Erdoğan, hükümetin engelli vatandaşların durumlarını iyileştirmek için var gücüyle çalıştığını söyledi:

“2021 yılı itibarıyla evde bakım yardımı kapsamında destek alan kişi sayısı 535 bin 805 kişiye ulaştı. 2020 senesinde 2 bin 647 kişi kurum bakımı için sıra bekliyorken şimdi sıra bekleyen tek bir kişi bile yok. Kamu kurum ve rehabilitasyon merkezleri 2002 yılında sadece 21 iken şimdi sayı 104'e yükseldi. 2002 yılında memur olarak çalışan engelli kişi sayısı 5 bin 777 iken şimdi 60 bin 459 engelli vatandaşımız memuriyete girdi. Ulusal düzeyde erişilebilirlik konusunda yasal düzenlemeler yapılıyor. Bugüne kadar 969 bina, açık alan ve toplu taşıma aracına erişilebilirlik belgesi verildi. 2030 Engelsiz Türkiye Vizyon Belgesi'nde belirlenen hedeflerde herkesi kapsayan mutlu bir geleceğe doğru yol alıyoruz.”

Erişilebilirlik kavramı gündeme girmeden önce de bu bilincin toplumda var olduğunu söyleyen Erdoğan, “Çok şükür vicdan coğrafyası geniş bir toplumuz” dedi.

“Bir başkasına engel olmadığımız her an erişilebilir olmanın önünü açarız”

Araçların engelli rampalarına ya da görme engellilerin yolunu bloke edecek şekilde park edenlerin olduğuna vurgu yapan Erdoğan, erişilebilirlik için herkesin çaba göstermesi gerektiğini vurguladı:

“Erişilebilirlik önce davranışlarımızla başlar. Bu noktada en önemli şey, zihinlerin dönüşümüdür. Bir başkasına engel olmadığımız her an erişilebilir olmanın önünü açarız. Erişilebilirliği mümkün kılmak için harcadığımız her çaba ortak mutluluğumuzdur. Hepimiz tüm vatandaşlarımızın engellerden azade bir hayat sürmesi için tek yürek olalım ve birbirimizin ihtiyacını gözetelim.”

Emine Erdoğan'a konuşmasının ardından, Saray Engelsiz Yaşam Ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri tarafından yapılan 6 aylık bir çalışmanın ürünü olan "Dört Kız Kardeş" isimli akrilik çalışmayla yapılan tablo hediye edildi. Tablo, programın ardından Cumhurbaşkanlığı Konutu'nun duvarına asıldı.