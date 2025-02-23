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Gündem
TRT Haber 23.02.2025 10:14

TBMM'nin yeni haftada gündeminde neler var?

TBMM yeni haftada yoğun mesaisini sürdürecek. Genel Kurulda Siber Güvenlik Başkanlığı'na ilişkin kanun teklifi görüşülecek. Meclis Çevre Komisyonunda Türkiye'nin ilk iklim kanunu teklifinin ele alınması bekleniyor. Ayrıca Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili olarak AFAD yetkilileri komisyonda sunum yapacak.

TBMM'nin yeni haftada gündeminde neler var?

Meclis Genel Kurulunda Siber Güvenlik Başkanlığının kanuni altyapısını oluşturacak teklif ele alınacak. İklim değişikliğiyle mücadelede somut adımları içeren Türkiye'nin ilk ilkim kanunu da Meclis Çevre Komisyonunda görüşülecek. Bolu'daki otel yangınının araştırılması amacıyla kurulan komisyon da yeni haftada toplanacak..

Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kanuni altyapısı oluşturulacak

Siber Güvenlik Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kuruldu. Başkanlığın kanuni altyapısını oluşturan AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifi, Genel Kurulun gündeminde olacak. 21 maddelik teklifte, Başkanlığın teşkilat yapısı ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Düzenlemeye göre Başkanlık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Siber Güvenlik Kurulu'nun kararlarını uygulayacak. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın merkezi Ankara'da olacak ve 135 kişilik kadro ile hizmet verecek.

TBMM, Bolu'daki otel yangınını araştırıyor

Meclis'te yeni haftada komisyonların gündemi de yoğun olacak.

İklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye'nin ilk iklim kanunu, Çevre Komisyonu'nun gündemine gelecek.

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili Meclis'te kurulan komisyon ise AFAD yetkililerini dinleyecek.

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonunda da Birleşmiş Milletler temsilcileri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkileri sunum yapacak.  

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