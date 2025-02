AK Parti'de büyük kongre bugün

AK Parti'nin yarın yapacağı 8. Olağan Büyük Kongre sürecinde 12 Ekim'de ilçe, 30 Kasım'da ise il kongreleri başladı.

7 Şubat'ta yapılan İstanbul 8. Olağan İl Kongresiyle 81 ilde kongre sürecini tamamlayan AK Parti'de, bugün Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek kongreye ilişkin hazırlıklar tamamlandı.

AK Parti büyük kongreye hazır

Ana sloganı "Adında AK, Işığında İstikbal" olarak kararlaştırılan kongrede, 1607 delegenin oy kullanması bekleniyor. Kongrede ayrıca AK Parti'nin yeni şarkısının da tanıtılması ve kısa film gösteriminin yapılması planlanıyor.

"Hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongre'ye ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılına emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak... AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız. Adında AK Işığında İstikbal." ifadesini kullandı.

"Çıktığımız bu yolculuk, bir milletin kaderini değiştiren yolculuktur"

Paylaşımında yer verdiği videoda ise Erdoğan, şunları kaydetti:

"Neferlerimizle çıktığımız bu yolculuk, bir milletin kaderini değiştiren yolculuktur. Her başarının ardında milletimiz var, neferlerimiz, gönüldaşlarımız ve teşkilatlarımız var. Her adımda AK Parti teşkilatlarımızın alın teri var. Birlikte çıktığımız bu yolda milletimizle omuz omuza yeni hedeflere yürüyoruz. AK Parti teşkilatlarımızla birlikte milletimize hizmet ettik, her adımda birlik olduk, her aşamada daha güçlü bir Türkiye inşa ettik. Bu yolculuk, bir milletin kaderini değiştiren yolculuktur. Bu yolculuk, AK Parti'nin teşkilatları ve liderliğinde, milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılına yolculuğumuzdur. Bu yolculukta yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak."

Erdoğan'ın, geçen yıl Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan "Gazze soykırımının önüne geçmek, 'Dur' demek için daha neyi bekliyorsunuz?" sözlerinin yer aldığı kesit de videoda yer aldı.

3 Kasım 2002'de tek başına iktidara geldi

Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, 3 Kasım 2002 seçimlerinde geçerli oyların yüzde 34,28'ini alarak tek başına iktidara geldi. Erdoğan'ın siyasi yasağı sebebiyle Abdullah Gül başbakanlığında kurulan ilk AK Parti hükümeti, Türkiye'nin 58. Hükümeti oldu.

Siyaset yasağı sebebiyle 3 Kasım seçimlerine giremeyen Erdoğan, 8 Mart 2003 tarihinde Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili seçildi. Gül başkanlığındaki 58. Hükümetin 11 Mart 2003 tarihindeki istifasının ardından Erdoğan, 14 Mart 2003'te 59. Türkiye Cumhuriyet Hükümeti'ni kurdu.

İktidar partisi olan AK Parti, ilk yerel seçim sınavını 28 Mart 2004'te verdi. İl Genel Meclisi seçim sonuçlarına göre, yüzde 41,7'lik oyla birinci oldu.

İlk kongre Ekim 2003'te

AK Parti, 1. Olağan Büyük Kongresi'ni 59. Hükümetin kurulmasından yaklaşık 7 ay sonra 12 Ekim 2003'te yaptı ve genel başkanlığa, geçerli oyların tamamını alan Erdoğan seçildi. İktidar partisi konumundaki AK Parti'de 2. Olağan Büyük Kongre, 11 Kasım 2006'da yapıldı. Bu kongrede de Erdoğan, geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkan oldu.

TBMM'nin 23. Dönem milletvekillerini belirlemek için 22 Temmuz 2007'de yapılan seçimlerde AK Parti yine tek başına iktidara geldi ve Erdoğan başkanlığında partinin üçüncü, Türkiye'nin 60. Hükümeti kuruldu.

AK Parti, 3. Olağan Büyük Kongresi'ni 3 Ekim 2009'da yaptı. Erdoğan, bu kongrede bir kez daha genel başkan seçildi.

12 Haziran 2011 genel seçimlerinde AK Parti yüzde 49,83 oranında oy alarak dördüncü kez tek başına iktidara gelirken, Türkiye'nin 61. Hükümeti Erdoğan'ın başbakanlığında kuruldu.

AK Parti'nin ilk olağanüstü kongresi

AK Parti, 30 Eylül 2012'de 4. Olağan Büyük Kongresi'ni yaptı. Dört kongreye de başbakan olarak giren Erdoğan, yeniden genel başkanlığa seçildi.

10 Ağustos 2014'te yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'ın doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk Cumhurbaşkanı olmasının ardından 27 Ağustos 2014'te yapılan 1. Olağanüstü Büyük Kongre'de Ahmet Davutoğlu genel başkan seçildi ve ardından 62. Hükümeti kurdu.

AK Parti, 7 Haziran 2015'teki genel seçimlerde yüzde 40,87 oy almasına rağmen tek başına iktidar olamadı. 12 Eylül 2015'te gerçekleştirilen ve Davutoğlu'nun yeniden genel başkan seçildiği 5. Olağan Büyük Kongre'nin ardından 1 Kasım 2015'teki erken seçimlerde ise AK Parti tek başına iktidarı kazandı ve seçimin ardından 64. Hükümet kuruldu.

AK Parti'nin 2. Olağanüstü Büyük Kongresi

Partide, 22 Mayıs 2016'da yapılan 2. Olağanüstü Kongre ile bir bayrak değişimi daha yaşandı. Partinin kurucularından olan ve Erdoğan'a belediye başkanlığı döneminden itibaren yol arkadaşlığı yapan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanlığına seçildi ve 65. Hükümeti kurarak Başbakan oldu.

16 Nisan'daki tarihi oylama

Türkiye, 16 Nisan'da yapılan ve "tarihi" olarak nitelendirilen halk oylamasıyla yeni bir döneme girdi. 16 Nisan 2017'deki halk oylamasından yüzde 51,41 oranında "evet", yüzde 48,59 oranında "hayır" oyu çıkmasıyla Anayasa'daki "Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiği kesilir" hükmü kaldırıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a parti üyeliğinin yolu açıldı. Ayrıca halk Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesine karar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Mayıs 2017'de AK Parti Genel Merkezi'ne 979 gün aradan sonra gelerek üyelik beyannamesini imzaladı ve AK Parti'ye üye oldu.

Erdoğan yeniden genel başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partiye dönmesinin ardından 21 Mayıs 2017'de olağanüstü kongre yapma kararı alındı. AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde geçerli 1414 oyun tamamını alan Erdoğan, kurucusu olduğu partiye yeniden Genel Başkan seçildi.

AK Parti'de 6. Olağan Büyük Kongre ise 18 Ağustos 2018'de yapıldı. Erdoğan, 6. Olağan Büyük Kongre'de geçerli 1380 oyun tamamını aldı.

COVID-19 salgını, 7. Olağan Büyük Kongre sürecinin uzamasına neden oldu

AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre süreci "İnandığın yolda yürü" sloganıyla Aralık 2019'da başladı. 2020 yılında il ve ilçe kongrelerini tamamlamayı ve büyük kongre sürecini başlatmayı hedefleyen AK Parti'nin planlarını, 2020 Ocak ayında tüm dünyada, Mart ayında ise Türkiye'de etkili olmaya başlayan COVID-19 salgını olumsuz etkiledi.

Bilim Kurulu kararları ve vaka sayılarındaki seyir dikkate alınarak kongreler bir süre ertelendi. Vaka sayılarının azalmasının ardından ağustos ayında maske ve mesafe kurallarına uyularak kongrelere yeniden başlandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 12 il kongresine yüz yüze, diğer il kongrelerine ise canlı bağlantıyla katıldı. AK Parti'de il kongrelerinin tamamlanmasının ardından, 24 Mart 2021'de 7. Olağan Büyük Kongre gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçerli 1428 oyun tamamını alarak yeniden 7. kez AK Parti Genel Başkanı seçildi.

2023 Genel Seçimleri'nin ardından 4. Olağanüstü Büyük Kongre yapıldı

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde sandıktan birinci parti olarak çıkan AK Parti, 7 Ekim 2023'te 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni gerçekleştirdi.

Kongrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden genel başkan seçildi. Olağanüstü Büyük Kongre'de, mevcut Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinden 49'u yeni MKYK'de yer almazken, 26 isim yerini korudu. MKYK listelerine 18 kadın, 57 erkek girdi.