Bakan Göktaş: Anaların gözyaşları bütün hesapları bozacak güçtedir

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından, Diyarbakır annelerine yönelik paylaşım yaptı.

Diyarbakır Annelerinin terör örgütü tarafından kaçırılan evlatları için tam 2 bin gündür nöbet tuttuklarını belirten Göktaş, "Onlar, gözyaşlarını umuda, acılarını sabırlı bir mücadeleye dönüştürdü. Kayıp evlatlarını PKK’nın elinden kurtarmaya and içmiş anaların verdiği bu tarihi mücadelede şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da onların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Diyarbakır Anneleri’nin ikiyüzlü bir sessizlik içinde görmezden gelinmesine hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz. Biz inanıyoruz ki anaların gözyaşları bütün hesapları bozacak güçtedir." ifadelerini kullandı.