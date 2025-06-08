Açık 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 08.06.2025 11:05

TBMM'nin bu haftaki gündem başlıkları...

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem İkinci Devre Başkanlık Divanı üyelerini seçecek, gündemindeki kanun teklifini görüşecek.

TBMM'nin bu haftaki gündem başlıkları...

Alınan karar gereğince haftalık çalışmasına 11 Haziran Çarşamba günü başlayacak Genel Kurul, 28. Dönem İkinci Devre TBMM Başkanlık Divanı'nda görev yapacak 4 Meclis Başkanvekili ile katip üyeleri ve idare amirlerini seçecek.

Bu seçimin ardından gündemindeki kanun tekliflerini görüşmeye devam edecek Genel Kurul, bu hafta Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Teklife göre, çeşitli nedenlerle kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılama oranlarında eksiklik veya fazlalık oluşması halinde personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek.

Yükseköğretim kurumlarında sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı dolu öğretim elemanı kadrosu sayısının yüzde 2'sini geçemeyecek.

Meskun sahası, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50 bin ve üzerinde olan bir belediyenin sınırına, 5 bin metreden daha yakın duruma gelen belediye ve köylerin tüzel kişiliği; genel imar düzeni veya temel altyapı hizmetlerinin gerekli kılması durumunda kaldırılarak belediyeye katılacak.

Milli Savunma Üniversitesinin rektörü Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Ticaret Bakanlığı, döner sermaye işletmesi kurmaya yetkili olacak.

İhtisas ve araştırma komisyonları da gündemdeki konuları görüşmeye devam edecek.

Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarım Kurulu, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası yetkilileri ile akademisyenleri dinleyecek.

Çalışma süresini tamamlamak üzere olan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, hazırlanacak raporda yer verilecek konuları görüşecek.

Ayrıca Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

ETİKETLER
TBMM Zirai don
Sıradaki Haber
Trafik cezaları artırılacak, hapis gelecek: Teklif, Genel Kurul'da görüşülecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:36
Bayram tatilinin ilk 3 gününde 2 bin 238 trafik kazası oldu
12:26
"Aile Eğitim" ve "Evlilik Öncesi Eğitim" programlarından 7,6 milyon kişi yararlandı
12:20
Bursa'da kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
12:21
Beyan sınırını aşıp vergi vermeyenlere sıkı takip: 1725 kişi belirlendi
12:22
Pitbull'un saldırdığı minik Ahmet'in annesi: İçim parçalandı
12:24
ESK, karantina sebebiyle pazarlara gönderilemeyen kurbanlıkları da satın alacak
Altınbeşik Mağarası sarkıt ve göletleriyle ziyaretçilerini bekliyor
Altınbeşik Mağarası sarkıt ve göletleriyle ziyaretçilerini bekliyor
FOTO FOKUS
Türk Marşı'ndan sonra şimdi sıra Mehter Marşı'nda
Türk Marşı'ndan sonra şimdi sıra Mehter Marşı'nda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ