TBMM'nin bu hafta da gündemi yoğun

Meclis bu hafta da yoğun mesaisine devam edecek. Genel Kurul'da Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın kurulmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

Dışişleri Bakanlığı'na bağlı kurulacak vakıfla eğitim, kültür ve tecrübe aktarımı sağlanacak. Emekli olan diplomatların tecrübe ve bilgilerinden faydalanılacak.

Askeri personelin ilişik kesmeyle sonuçlanan disiplin cezalarına denetim yolu açılacak

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda değişiklik öngören teklif, Milli Savunma Komisyonunda görüşülecek. Teklife göre, askeri personelin ilişik kesmeyle sonuçlanan disiplin cezalarına denetim yolu açılacak.

Askeri suçlara yönelik soruşturma izinlerinde son rütbe ve görevler esas alınacak.

Emekli generallerin eski unvanlarını kullanarak izinsiz şekilde medyada beyanat vermeleri yasaklanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kimlik, görev veya faaliyetleri, yetki verilen durumlar haricinde medyada yayımlanamayacak.

Kripto varlıklara yasal çerçeve öngören düzenleme olacak

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun gündeminde ise kripto varlıklara yasal çerçeve öngören düzenleme olacak. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin teklifte, kripto varlıklar yasayla tanımlanacak.

Düzenleme ile kripto varlık hizmet sağlayıcıların kuruluş ve faaliyet için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almaları zorunlu hale getirilecek.

Kripto varlıkların ihracı, satışı ve dağıtımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kuruluna yetki verilecek.

Limanlara yönelik uygulamalarda değişiklik

Limanlara yönelik uygulamalarda değişiklik öngören kanun teklifinin Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Okullarda şiddetin cezalarını artıracak kanun teklifi ile başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenlemeye yönelik çalışmalar da sürecek.