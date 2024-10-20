TBMM'de yeni haftada yoğun mesai

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni haftada yoğun mesai yapacak.

Meclis gündemindeki bir diğer kanun teklifi de 9'uncu yargı paketi. Düzenleme ile sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle işlenen hakaret suçları 'uzlaştırma'dan çıkarılıp 'ön ödeme' kapsamına alınacak. Bu durumdaki hakaret suçlarında şikayet süresi 2 yılla sınırlandırılıyor. Böylece istismarların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bütçe maratonu başlıyor

Mecliste bütçe maratonu başlıyor. Meclis Plan ve Bütçe komisyonu 22 Ekim Salı günü toplanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bütçenin sunumunu yapacak. Plan ve Bütçe Komisyonunda 30 Ekim Çarşamba günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak.

Ardından da belirlenen takvime göre bakanlık ve kurumların bütçeleri görüşülecek.

Noterlere düzenleme

Meclis Adalet Komisyonu Salı günü toplanacak. Noterlik kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek.