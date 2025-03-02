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Gündem
TRT Haber 02.03.2025 09:26

TBMM'de yeni haftada gündem yoğun

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada yoğun mesaisini sürdürecek. Siber Güvenlik Başkanlığı'na ilişkin kanun teklifi Genel Kurul'da görüşülecek. Genel Kurul'un gündemine gelecek bir diğer düzenleme de İklim Kanunu teklifi olacak

TBMM'de yeni haftada gündem yoğun

Siber Güvenlik Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kuruldu. Başkanlığın kanuni altyapısını oluşturan AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde olacak.

21 maddelik teklifte, Başkanlığın teşkilat yapısı ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Türkiye'nin ilk iklim kanun teklifi Genel Kurul'da görüşülecek

Türkiye'nin ilk iklim kanun teklifi de Genel Kurul'da ele alınacak. Teklif ile iklim değişikliğiyle mücadelede somut adımlar atılacak. Düzenleme, Türkiye'nin 2053 sıfır emisyon hedeflerinin gerçekleşmesine yönelik değişiklikler içeriyor.

Bu konudaki yasak ve sınırlamalara uymayan şirketlere 20 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek.

Kartalkaya'daki yangın faciası

Meclis'te yeni haftada, Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangını inceleyecek komisyon toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri komisyonda dinlenecek.

Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ile Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği Temsilcileri de komisyonda sunum yapacak.

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'nda ise akademisyen ve hukukçular dinlenecek. Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu'nda da RTÜK ve BTK yetkilileri sunum yapacak.  

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