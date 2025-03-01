Bahçeli: Terörsüz Türkiye'nin seher vaktine gelindi

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında gündeme ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Siyasi çalkantıların, silahlı çatışmaların, sistemik çatlakların ve sivrilen diğer pek çok çarpıklığın insanlığın barış, huzur ve güvenlik atmosferini zehirlediğini belirten Bahçeli, istikrarı zedelenmiş, iradesi zincirlenmiş bir dünya tablosuyla tüm risk ve belirsizlikleriyle karşı karşıya olunduğunu ifade etti.

Çok bilinmeyenli küresel siyaset denkleminin hangi vasıtalarla çözüleceği ve çözülse bile sonuçlarının meçhul olacağını belirten Bahçeli, ahlaki, manevi ve hukuki krizlerin yükselen çıtasına eşzamanlı olarak yaygınlaşan jeopolitik çekişmeler, ekonomik restleşmeler ve stratejik cepheleşmelerin devamlı yeni mevziler elde edip farklı boyutlar kazandığını bildirdi.

Böylesi kaotik ortam ve şartlarda Türkiye için tarihi bir fırsat kapısı aralandığını vurgulayan Bahçeli, şunları ifade etti:

"Bölgesel ve küresel tehditlere karşı varisi olduğumuz medeniyet müktesebatı ve muazzez millet varlığı yegane güvencemizdir. Türk milleti bin yıldır Anadolu coğrafyasını yurt tutmuştur. Elbette bu bin yıllık süreçte ağır bedeller ödenmiştir. Mukadderatımızın şerefi, mukaddesatımızın simgesi olan aziz vatan aynı zamanda üzerinde yaşayan beşeri cevherin birlik ve kardeşliğiyle gerçek mana ve muhtevasını bulmuştur. Anadolu coğrafyasında gelip geçici, konargöçer, dönemsel kiracı ve ziyaretçi olmadığımız asırların müşahitliğiyle tescil ve tevsik edilmiştir.

Türk milleti devasa mahiyetli ve kökleri derinlere tutunan muazzam bir kardeşlik şuurunun mecmuu ve medarı iftiharıdır. Bugüne kadar yaşanan nice acı, birlikte yaşama inancına ve isteğine gölge düşürememiştir. Küresel emperyalizmin şirret oyunları milli dayanışmanın emsalsiz azmiyle berhava edilmiştir. Türk milletine kan, renk, ruh ve vücut veren her insanımız kısmi nitelikli yöresel, dilsel ve kültürel farklılıkların çok üstünde temerküz eden soylu bir kucaklaşmanın neferleri olmuşlardır. Türkiye Cumhuriyeti 1984 yılından bu yana bölücü terör örgütü PKK ile mücadele etmiştir."

"Bu mücadele haklıdır"

Türkiye Cumhuriyeti'nin PKK ile mücadelesinin meşru, hukuki ve haklı bir mücadele olduğunu belirten Bahçeli, "Nihayet yeni yüzyılda terörsüz Türkiye'nin seher vaktine gelinmiş ve bu suretle milli huzur ve sükunetin gün doğumuna ramak kalmıştır." ifadesini kullandı.

DEM heyeti tarafından 27 Şubat'ta kamuoyuna okunan ve İmralı'da kaleme alınan açıklamanın önemli olduğunu ifade eden Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

"27 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesi Fis köyünde birinci kongresini yaparak Marksist-Leninist çerçevede büyük Kürdistan'ın kurulmasını hedefleyen PKK terör örgütü, 47 yıl sonra kurucu lideri tarafından örgütsel yapısını lağvetmeye çağırılmıştır. Kandil'den yapılan açıklamalar bu çağrıyı destekleyici ve tamamlayıcı özelliktedir, nitekim memnuniyet vericidir. PKK terör örgütünün Kandil'deki elebaşlarının İmralı'nın etrafında kenetlenerek 27 Şubat çağrısına sahip çıkmaları bu aşamada örgütsel tutarlılık olup herkesin yararınadır. Terörle sonuç alınması ham bir hayaldir."

"Türkiye'nin gücüne güç katacak"

Türk-Kürt kardeşliğinin kundaklanmasına ve kurcalanmasına müsamaha gösterilmesinin bundan sonra imkansız olduğunu ifade eden Bahçeli, böylesi bir yanlışın peşine düşmenin beyhude bir düşünce olduğunu belirtti.

Çağrının, bölücü örgütün bütün bileşenlerine yapıldığını vurgulayan Bahçeli, "Riayet ve muvaffakiyeti yeni yüzyılda Türkiye'nin gücüne güç katacak, bin yıllık kardeşliği bir yanda çevikleştirip diğer yanda çelikleştirecektir." ifadesini kullandı.

Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisinin terörsüz Türkiye amacına samimi katkı sağlayan, demokratikleşme sürecine ön şartsız omuz verenlere Türk milleti namına müteşekkir olduğunu bildirdi.

Medyaya yuvalanmış bazı art niyetlilerin, 27 Şubat çağrısını karalamaya, barış ve huzur adımlarını baltalamaya çalışmasının sinsi bir tertip olduğunu belirten Bahçeli, "Terörsüz Türkiye özlemini sulandırmaya, ihtiyatlı iyimserlik ortamını bulandırmaya çaba harcayanlar, bilinmesini isterim ki bölücülüğün değirmenine su taşıyan, terörün kanlı saldırılarının devamından çıkar ikmali yapan taşeronlaşmış gayri milli zihniyetlerdir." dedi.

"Ne verildi? Ne alındı?" sorularını gündeme taşıyarak yüzlerini buruşturanların, pozitif iklimi karıştıranların, masumiyet ve makuliyetinden bahsetmenin mümkün olmadığını belirten Bahçeli, "PKK'nın kendini feshedecek olmasından dolayı korkuya kapılanların istismar kaynağı kuruyacak, Türkiye yeni yüzyılın rotasında muhteşem bir uyanışa geçecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Terörle mücadeleden de ödün verilmemesi asıldır"

Provokasyonlara azami dikkat ederek, marjinalleşmiş grupların tahriklerine karşı uyanık durulması gerektiğini vurgulayan Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Mücavir bölgelerimizde gözü ve hedefi olan ülkelerin senaryolarına zamanında ve hazırlık içinde müdahalede bulunarak şiddet ve ihanetle ihata edilmiş bir dönemin kapıları bir daha açılmamak üzere kapatılacaktır. Terörle mücadeleden de ödün verilmemesi asıldır. Devletin pazarlık yapmayacağını bilmeyecek kadar fikren, kalben, aklen ve vicdanen kurumuş ve kokuşmuş çevrelerin absürt hamaset tuzaklarına düşmeden Türk ve Türkiye Yüzyılı el birliğiyle, güç birliğiyle tesis ve temin edilecektir. Türk milleti yeni bir tarih yazmaktadır. Bu tarih sayfalarında da vatan ve millet muhaliflerine asla yer olmayacaktır. Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin mübarek ramazan ayını bir kez daha kutluyor, Rabbim'den birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi her daim muhafaza buyurmasını niyaz ediyorum. Terörsüz Türkiye, huzurlu Türkiye, süper güç Türkiye yarın değil, hemen ulaşılacak bir hedeftir ve bizim de siyasi şerefimize emanettir."