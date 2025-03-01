Şam ve Halep Havalimanları tüm uçuşları kabul edebilecek

Bakan Uraloğlu, Suriye’de hava ulaşımının güvenli ve etkin bir şekilde sağlanması için yapılan çalışmaları mevkidaşı Behaeddin Şerim’e aktardı. Şam Havalimanı’nda Türk teknik ekip tarafından gerçekleştirilen cihaz kurulumları, seyrüsefer ve güvenlik sistemlerinin modernizasyonu gibi konular detaylıca ele alındı.

İki Bakan, Şam ve Halep Havalimanlarının tüm uçuşları kabul edebilecek seviyeye eriştirilmesi konusunu istişare etti.

Karayolu taşımacılığı geliştirilecek, demiryolu taşımacılığı yeniden tesis edilecek

Bakan Uraloğlu ve Bakan Şerim ayrıca, ulaştırma projelerinde tecrübe paylaşımı, kapasite geliştirme ve iş birliğinin artırılması konusunda görüş alışverişinde bulundu. Karayolu taşımacılığının geliştirilmesi, demiryolu taşımacılığının en kısa sürede yeniden tesis edilmesi ise öncelikli konular arasında yer aldı. Türkiye'nin bu alanlarda sunabileceği katkılar ve teknik destek imkanları da değerlendirildi.

Taraflar, ulaştırma alanındaki iş birliklerinin geliştirilmesi ve mevcut çalışmaların verimli şekilde yürütülmesi amacıyla iletişimin devamlılığının önemine vurgu yaparak ileriye dönük temasların sürdürülmesi yönünde olumlu görüş bildirdi.