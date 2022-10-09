Genel Kurul, 11 Ekim Salı günü toplanarak dezenformasyonla mücadele teklifinin görüşmelerine, 15. maddeden itibaren devam edecek.

Teklifle, internet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınacak. Basın kartı başvurusu İletişim Başkanlığına yapılacak, resmi nitelikte kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

Basın kartı talep edenlerde, 18 yaşını bitirmesi, en az lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olması, kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması şartı aranacak.

Endişe ve korku yaratana hapis cezası

Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Resmi ilanlar, şartları Basın İlan Kurumu Genel Kurulunca belirlenecek internet haber sitelerinde de yayımlanacak.

İhaleler, işin yapılacağı yerde çıkan bir gazetenin yanı sıra bir internet haber sitesinde de duyurulabilecek.

Milli İstihbarat Teşkilatının faaliyetleri ve personeline yönelik suç teşkil eden içerikler katalog suçlar kapsamına alınacak.

E​​​ndüstri bölgelerine ek teşvikler

Genel Kurulda daha sonra E​​​ndüstri Bölgeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Teklifle, kurulu alanlarda 150 bin metrekare şartı 100 bin metrekareye, boş alanlarda 200 bin metrekare şartı 150 bin metrekareye düşürülerek, yüksek teknolojili, stratejik, katma değerli, ihracat potansiyeli yüksek yatırımların da özel endüstri bölgesi imkanlarından faydalanması amaçlanıyor.

Endüstri bölgelerinde yer alacak yatırımcılar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanan ruhsat, onay ve izinlere ilişkin harçlardan muaf olacak.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen yönetici şirket görevlilerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, 50 bin liradan 200 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

Komisyonların gündemi

Plan ve Bütçe Komisyonunda, çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteğine vergi muafiyeti, öğrenim kredisinin faizsiz geri ödenmesi ile varlık yönetim şirketlerine devredilen 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçların tasfiyesini de içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklife göre, öğrenim kredisi alanlar borçlarını, aldıkları miktar kadar mezuniyetten 2 yıl sonra ödemeye başlayacak.

6. sınıf tıp ile 5. sınıf diş hekimliği fakülteleri öğrencileri, uygulamalı eğitimleri süresince, 12 ayı geçmemek üzere net asgari ücret tutarında aylık ücret alacak.

Kur Korumalı Mevduat uygulaması 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak.

Y​​​​​​​urt dışında oynatılan her türlü eşya piyangosu, şans oyunu, müşterek bahis ve benzeri oyunlara internet veya diğer yollarla Türkiye'den oynanmasına imkan sağlayanlara, 4 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

COVID-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 11 Mart 2020'den itibaren verilen ancak ilgilisine tebliğ edilmeyen idari para cezaları tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilen cezaların tahsilinden vazgeçilecek. Bakiye takip tutarı 2 bin lira ve altına düşen icra takibindeki alacaklar tasfiye edilecek.

İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023'e kadar ilave olarak yapılan aylık 1000 lirayı aşmayan ödemeler, prime esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacak.

Turizm payı oranları azaltılacak, deniz turizmi araçlarından pay alınması uygulamasına gelecek yıldan itibaren son verilecek.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu, çarşamba günü toplanacak. Toplantıda, SGK Strateji Başkanlığı, Tarımsal Kırsal Destekleme Kurumu ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu yetkilileri ayrı ayrı sunum yapacak.

Ayrıca TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları yapılacak.