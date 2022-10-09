PKK Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı (Lice- Bayırlı- Koçmarin) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu” başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 650 personel, 41 operasyonel tim görev aldı.

Operasyonun birinci gününde, Diyarbakır Lice İlçesi Bayırlı- Koçmarin ve Sağlık mahalleleri kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 4 adet sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Öte yandan, 1 adet EYP düzeneği,10 bin kök kenevir bitkisi, 415 bin kök skunk bitkisi, 3 bin kg toz esrar, 470 kg kubar esrar, terör örgütünün finans sağlaması engellendi. Ayrıca çok sayıda muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

