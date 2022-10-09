1923 yılında bir sohbet sırasında Anıttepe'yi gezerken "Bu tepe ne güzel bir anıt yeri" dedi. Sanki oraya defnedileceğini hissetmiş gibiydi.

10 Kasım 1938'de, saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Türk milleti Ata'sını kaybetmenin hüznü içindeydi. 21 Kasım'da Ankara'da devlet töreni yapıldı Atatürk için. Naaşı, 15 yıl kalacağı Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabre konuldu.

"Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim düşüncelerimi, benim duygularımı anlıyor ve duyuyorsanız bu yeter" diyordu Ulu Önder. Ömrünü adadığı Türk milleti o'nun fikirlerini her daim yaşasa ve yaşatsa da Atatürk'ün Türk milletine yaraşır bir anıt mezar yapılması kararlaştırıldı.

Yerinin belirlenmesi için bir komisyon oluşturuldu, Ata'nın ebedi istirahatgahının kurulması için Rasattepe seçildi.

Anıtkabir için 47 proje yarıştı

Anıtkabir'in projelendirilmesi için de uluslararası bir yarışma düzenlendi. 1941'de açılan yarışmaya, İkinci Dünya Savaşı'nın en çetin günleri yaşanmasına rağmen Türkiye, Almanya, İtalya, Avusturya, İsviçre, Fransa ve o zamanki adıyla Çekoslovakya’dan toplam 47 proje katıldı.

Ancak en çok beğenilen üç proje arasından Profesör Emin Onat ile Doçent Orhan Arda'nın projesi kabul edildi.

Anıtkabir'in inşasına 9 Ekim 1944 günü saat 10.00'da görkemli bir törenle başlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 5'inci Başbakanı Şükrü Saraçoğlu, Anıtkabir'in temelini attı, ilk harcı koydu.

Her noktasına Türk tarihinin izleri yansıtıldı

İnşaat 9 yıl içinde 4 aşamada tamamlandı. Atatürk'ün ebedi istirahatgahı özenle tasarlandı.

Yapımı 9 yılda biten Anıtkabir, heykellerinden süslemelerine, kulelerinden kabartmalarına kadar pek çok özel anlamlarla yüklü. Modern tarzda inşa edilen yapıda eski Türk devletlerine ait motiflere yer verildi.

Aslanlı yola, 24 Oğuz Boyu'nu temsil eden 12 adet solda, 12 adet sağda olmak üzere 24 aslan heykelleri yapıldı. Kulelerin tavanları Orta Asya'daki Türk çadır mimarisine göre tasarlandı.

Atatürk için vefatının 15'inci yılında yeniden büyük bir tören yapıldı. Naaşı Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e taşındı. O gün, on binlerce gözü yaşlı insan Ata'sının son yolculuğu için Ankara sokaklarındaydı.

Türk milletinin kalbinin attığı Anıtkabir, her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor.

