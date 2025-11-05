Az Bulutlu 12.3ºC Ankara
AA 05.11.2025 21:14

TBMM Genel Kurulunda HSK üyeliğine Havvanur Yurtsever yeniden seçildi

TBMM Genel Kurulunda, Havvanur Yurtsever, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine yeniden seçildi.

TBMM Genel Kurulunda HSK üyeliğine Havvanur Yurtsever yeniden seçildi

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Genel Kurulda, yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından aday gösterilen 3 adaydan, HSK'de boşalan 1 üyelik için seçim yapılacağını duyurdu.

Bozdağ, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonunca belirlenen aday listesini okuttu, seçim işleminin ve oylamanın nasıl yapılacağına dair Genel Kurulu bilgilendirdi.

HSK üyeliği seçiminin gizli yapılan birinci tur oylamasına 306 milletvekili katıldı.

Seçimlerde Havvanur Yurtsever 245, İsmail Ergüneş 22, Mustafa Naim Yağcı 24 oy aldı, 15 oy da geçersiz sayıldı.

Birinci tur oylamada, Anayasa'da öngörülen üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğunun (400) üzerinde oya ulaşılamaması üzerine ikinci tura geçildi.

Bu turda Anayasa'da öngörülen üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu (360) arandı. İkinci tur oylamada da aranan çoğunluğa ulaşılamadığı için en fazla oy alan iki aday arasında ad çekme suretiyle üye seçimine gidildi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın çektiği kurada, Havvanur Yurtsever, HSK üyeliğine yeniden seçildi.

Bozdağ, Yurtsever'i tebrik ederek görevinde başarı diledi.

Öte yandan, seçim usulüne tepki gösteren CHP, oylamaya katılmadı.

Genel Kurulda daha sonra Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

OKUMA LİSTESİ