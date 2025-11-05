Açık 13ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 05.11.2025 20:20

MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir araya geldi.

MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle görüştü

Yapılan görüşmede, Hamas heyeti “Gazze Ateşkes Anlaşması” kapsamında; ateşkesin sağlanması ve bu sürecin izlenmesi konusunda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere arabulucu ve garantör olan Türkiye’nin rolü ve çabaları için teşekkürlerini iletti.

Hamas heyeti ayrıca, İsrail tarafının ateşkes süreci boyunca yaptığı ihlallere rağmen ateşkes anlaşmasına olan bağlılığını bir kez daha bildirdi.

Görüşmede iki heyet, ateşkes sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için atılacak gerekli adımları ve mevcut sorunların nasıl aşılacağını konuştu. Bununla birlikte ateşkes planının sonraki aşamalarının uygulanması noktasında izlenecek yollar üzerine istişarelerde bulunuldu.

Türkiye’nin Gazze’ye sağladığı insani yardımlar ve insanlık dramının sona erdirilmesi yönündeki çabaları hakkında bilgi verildi, daha fazla yardım girişinin sağlanması için uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülmekte olan çalışmalar ele alındı.

ETİKETLER
Hamas İbrahim Kalın MİT Son Dakika
