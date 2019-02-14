TBMM Başkanı Binali Yıldırım, adaylık müracaatının yapılmasıyla birlikte Meclis Başkanlığı görevini bırakacağını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ocak’ta Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki aday tanıtım toplantısında AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Binali Yıldırım olduğunu duyurmuştu.

Aday gösterilmesinin ardından CNN Türk’te soruları yanıtlayan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, kendisi hakkında çıkan ‘istifa’ tartışmalarına değinmişti.

“Meclis Başkanlığı meselesi 18 Şubat tarihi itibariyle tamamdır”

Yıldırım, “Adaylık müracaatım yapıldığı andan itibaren Meclis Başkanlığı görevimi bırakacağım. Partim müracaatı yaptığı zaman aynı anda Meclis Başkanlığı'ndan ayrıldığıma dair dilekçemi vermiş olacağım.” ifadelerini kullanmıştı.

Bıraktığı yere dönüp tekrar bakmayacağını belirten Yıldırım, şunları söylemişti:

“Hayatım boyunca bıraktığım yere tekrar bakmadım, orayı yönetmeye kalkmadım. Öyle bir huyum vardır. Benim için Meclis Başkanlığı meselesi 18 Şubat tarihi itibariyle tamamdır, orada görevimi tamamlamış olacağım ve ondan sonra seçime kadar tam kapasite İstanbul'la, İstanbullularla, İstanbul'un sorunlarıyla İstanbul kampanyasıyla vaktimi geçirmiş olacağım.”

Celal Adan TBMM Geçici Başkanı olacak

Yıldırım'ın istifasını sunmasının ardından 29. TBMM Başkanını seçmek için süreç başlayacak

Bu süreçte TBMM Başkanvekilleri arasında en yaşlı olan Celal Adan, "Başkan Vekili" sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olacak.

Kaynak: AA/TRT Haber