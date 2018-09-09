TBMM Başkanı Yıldırım: Ekonomimiz üzerinden yapılan operasyonlar bozulacaktır

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Yıldırım, yaptığı konuşmada, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyete aşık olduğunu söyledi.

Yüzlerce yıl Allah'ın adını yüceltmek, adaleti yaymak için mücadele edildiğini anlatan Yıldırım, "Bu sebeple ki milletçe kendimizi mazlumların hamisi gördük. Bugün de bu hasletimizi halen devam ettiriyoruz. İşte bu yüzden milli gelirimize göre dünyada en fazla yardım yapan ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

Dünyanın neresinde bir mazlum varsa önce yardıma Türk milletinin koştuğunu belirten Yıldırım, "Nerede ağlayan bir ana, boynu bükük bir çocuk varsa yanında olan yine biziz. Gönül, inanç coğrafyamızda mazlum milletler arasında herkese yardım ediyoruz. Suriye'de, Irak'ta barışı tesis edip güven içinde yaşanacak ortam için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız, meclisimiz, hükümetimiz, güvenlik güçlerimiz, sivil topum kuruluşlarımız gece gündüz demeden bu istikamette çalışıyor" diye konuştu.

"Türkiye'yi teslim alamayacaklar"

Yıldırım, yüreklerin birlikte atıyor olmasının Türk milletinin en büyük gücü olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bizi çözmek, birbirimize düşürmek, aramıza fitne sokmak isteyenler mevcuttur. Ekonomik, sosyal, siyasi nedenleri bahane eden hainler, bizi zayıflatmak için ellerinden geleni yapmaktadır. Dış mihrakların güdümündeki bölücü ve FETÖ'cü hainlerin hedefi de aynıdır. Ne yaparsa yapsınlar Türkiye'yi teslim alamayacaklar. Her saldırı sonrasında daha da güçleneceğiz. Daha fazla birbirimize kenetleneceğiz. Fitne odaklarına karşı daha da uyanık olacağız. Yüreklerimiz bir attığında en güçlü top güllelerinin bizi yıkamayacağını herkes gördü, bundan sonra da görecektir."

"Kurulan oyunlar mutlaka bozulacaktır"

Türk milletinin tarihin öznesi olduğuna işaret eden Yıldırım, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gövdesi Anadolu, bir kolu Balkanlar, bir kolu da Kafkaslardadır. Bir ayağı Nil Nehri'nde, diğer ayağı da İdil'dedir. Ne diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk? 'Türklerin vatan sevgisiyle dolu göğüsleri, düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima bir duvar gibi yükselecektir.' Şunu dost ve düşman herkes bilsin, paramız, ekonomimiz üzerinden yapılan operasyonlar, kurulan oyunlar mutlaka bozulacaktır. Zorluk çekeceğiz ama güçlünün hukukunun yerini haklının hukuku mutlaka alacaktır. İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in bu konuda bizi uyaran sözleri ne kadar anlamlıdır: 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu attıkça yürekler, onu top sindiremez.' Yakın zamanda yaşadığımız 15 Temmuz'daki darbe girişimi, bu konuda gözümüzün açılmasına vesile olmuştur. Yıllarca sinsi bir şekilde içimize yerleşen hainlerin tanklarla, toplarla yaptıkları saldırıdan yeterince ders aldık. İnşallah bir daha böyle hainlikleri yaşamayacağız ve devletimiz ilelebet payidar olacak."

"Tarih ve kültür bilincimiz, hep canlı kalsın"

Yıldırım, "Her yıl Söğüt'te düzenlenen şölenin bir gayesi de 'Dörtnala gelip Uzak Asya'dan Akdeniz'e kısrak başı gibi uzanan bu memleket, bizim' demektir." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Gazi'nin bir uç beyi olarak dönemin süper gücü Doğu Roma İmparatorluğu'na karşı koyduğunu hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Korkmadan, bahane üretmeden Bizans karşısında çelik gibi durdu. Torunları, Ertuğrul Gazi'nin kemiklerini sızlatmadı. Onları bugüne kadar hiçbir zorluk yıldırmadı. Bugünden sonra da dimdik milletçe ayaktayız, ayakta olmaya devam edeceğiz. Düşmanın onlarca yıldır hazırladığı sinsi planları hep boşa çıkardık. Bundan sonra da boşa çıkaracağız. Dileğim ve duam odur ki Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, Türk milleti var oldukça var olmaya devam etsin. Tarih ve kültür bilincimiz, hep canlı kalsın ve nesilden nesle aktardığımız değerler yaşasın."

Kaynak: AA