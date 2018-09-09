Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın İzmir'in kurtuluş gününü kutladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu özgür ve bereketli toprakların hiçbir karışı esarete boyun eğmedi ve eğmeyecek." ifadesini kullandı.

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü #9Eylül kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı hayırla yad ediyorum.

Bu özgür ve bereketli toprakların hiçbir karışı esarete boyun eğmedi ve eğmeyecek. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 9 Eylül 2018

Kalın, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti;

"İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü 9 Eylül kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı hayırla yad ediyorum. Bu özgür ve bereketli toprakların hiçbir karışı esarete boyun eğmedi ve eğmeyecek."

Kaynak: TRT Haber