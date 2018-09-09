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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın İzmir'in kurtuluş gününü kutladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesaj paylaştı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın İzmirin kurtuluş gününü kutladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu özgür ve bereketli toprakların hiçbir karışı esarete boyun eğmedi ve eğmeyecek." ifadesini kullandı.


 

Kalın, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti;

"İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü 9 Eylül kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı hayırla yad ediyorum. Bu özgür ve bereketli toprakların hiçbir karışı esarete boyun eğmedi ve eğmeyecek."

Kaynak: TRT Haber

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