Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın İzmir'in kurtuluş gününü kutladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu özgür ve bereketli toprakların hiçbir karışı esarete boyun eğmedi ve eğmeyecek." ifadesini kullandı.
İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü #9Eylül kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı hayırla yad ediyorum.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) 9 Eylül 2018
Bu özgür ve bereketli toprakların hiçbir karışı esarete boyun eğmedi ve eğmeyecek.
Kalın, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti;
"İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü 9 Eylül kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı hayırla yad ediyorum. Bu özgür ve bereketli toprakların hiçbir karışı esarete boyun eğmedi ve eğmeyecek."
Kaynak: TRT Haber