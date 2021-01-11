Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 13:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Şentop'tan Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp için başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yüksek mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, yüksek mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Mesajda, "Ülkemizin yetiştirdiği önemli mimarlardan Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp'in ani ölümünü büyük bir teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" sözlerine yer verildi.
Ülkemizin yetiştirdiği önemli mimarlardan Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp'in ani ölümünü büyük bir teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 11, 2021
Etiketler: Mustafa Şentop TBMM
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