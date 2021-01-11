TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, yüksek mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, "Ülkemizin yetiştirdiği önemli mimarlardan Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp'in ani ölümünü büyük bir teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" sözlerine yer verildi.