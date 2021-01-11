Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, hak ihlali olduğunu savunarak tutuklu olan Selahattin Demirtaş'ın salıverilmesini istedi. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine göre karar, 6-8 Ekim olayları dosyası tutukluluğuna ilişkin alınmadı.

AİHM, söz konusu kararı Demirtaş'ın halen devam eden değil, ilk tutukluluğu ile ilgili verdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma dosyası için alındı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının dava dosyasındaki tutukluluğuna yönelik AİHM'e yaptığı bir başvuru yok. Anayasa Mahkemesindeki dosya ise halen görüşülüyor.

Mahkeme tarafından hazırlanan tensip zaptında AİHM'nin, Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde verdiği hak ihlali kararı değerlendirildi. Selahattin Demirtaş'ın 20 Eylül'de 6-8 Ekim olayları ile ilgili hükmedilen ikinci tuukluluğu ile ilgili yapılan bir inceleme olmadığı vurgulandı.