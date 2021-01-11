TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cakarta'dan Pontianak kentine hareket eden bir yolcu uçağının kalkıştan hemen sonra düşmesi sonucunda 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek, kazada hayatını kaybedenlere rahmet, kederli ailelerine ve kardeş Endonezya halkına başsağlığı diledi.

Şentop, zor günlerde Endonezya ile dayanışma içinde olmaya büyük önem atfettiklerini söyledi:

"Yaşanan doğal afetlerde daima en önde yardıma koşan ülkelerden olan Türkiye olarak sizlerden gelebilecek herhangi bir yardım talebini karşılamaya her zaman hazırız."

Şentop, Başkan Bambang Soesatyo'yu ziyaret edecek

Geçtiğimiz kasım ayında Başkan Soesatyo'yu ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Şentop, önümüzdeki dönemde Soesatyo’nun davetine icabet için Endonezya’ya ziyarette bulunmayı istediğini söyledi.

Şentop, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda derinleşmesi için gayret gösterdiklerini vurguladı:

"Geçtiğimiz kasım ayında gündeme getirdiğiniz, Müslüman ülkelerin günümüzde karşı karşıya bulunduğu ortak sınamalara yanıt verilmesi amacıyla parlamentolarımız arasında bir danışma mekanizması, Uluslararası Şura Konseyi kurulması teklifini de hayırhahlıkla değerlendireceğiz."

TBMM Başkanı Sayın Şentop, Koronavirüs salgınının küresel etkilerini azaltmak için, dost ve kardeş Endonezya'yla aşı çalışmaları dâhil olmak üzere her türlü iş birliğine hazır olduklarını aktardı.

İkili işbirliği daha ileri bir seviyeye taşınacak

Ekonomik ve ticari ilişkilerde, bilhassa savunma sanayi ile uzay ve havacılık sanayi alanlarında iş birliği potansiyelinin büyüklüğüne değinen Şentop, ikili iş birliği düzeyini daha ileri bir seviyeye taşımak amacıyla Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu yıl içinde Endonezya'ya bir ziyaret gerçekleştirmesinin planlandığını ifade etti.

Endonezya'daki FETÖ yapılanmasına karşı Endonezya makamlarının göstereceği iş birliğine büyük önem verdiklerini belirten Şentop, Endonezya'da FETÖ bağlantılı 11 okul bulunduğunu söyledi.