Çin'den getirilen Sinovac aşılarının inceleme süreci devam ediyor. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarında yapılan incelemelerin ardından aşılara acil kullanım onayı verilmesi ile uygulama başlayacak.

Aşılar, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün aşı ve ilaç depolarından iller gönderilecek.

Aşı kontrolleri birkaç gün içerisinde tamamlanacak

2 ile 8 derece arasında saklanması gereken aşılar, Sağlık Bakanlığının özel araçları ile 81 ildeki ilgili birimlere ulaştırılacak.

Türkiye genelinde ısı izolasyonlu 223 araç, özel takip sistemleri ile de takip edilecek.

Nakil sırasında araçlarda sürücü ile birlikte bir sağlık personeli de bulunacak.

Birkaç gün içinde kontrollerin tamamlanıp aşıların illere gönderilmesi ve uygulamanın başlaması bekleniyor.