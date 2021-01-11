Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmada, sanıklar hakkındaki hüküm açıklandı.

Örgüt kurma ve cinsel istismar

Mahkeme heyeti, sanık Adnan Oktar'ı "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "siyasal veya askeri casusluk", "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme", 7 kez "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", 27 kez "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "eziyet", "eğitim hakkının engellenmesi", kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi" ve "tehdit" suçlarından toplamda 1075 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Yavaş'a 211 yıl hapis

Heyet, sanıklardan Tarkan Yavaş'ı "örgüt yöneticisi olmak", "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel istismar", "gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunmak" ve "resmi belge düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak" suçlarından toplamda 211 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Babuna'ya 186 yıl hapis

Sanıklardan Oktar Babuna hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel istismar" suçlarından 186 yıl hapse karar verildi.

Yönetici sanıklara 9 bin 803 yıl 8'er ay hapis

Mahkeme ayrıca örgüt elebaşı ve yönetici konumunda bulunan kişilere verilen bu cezaların "bireysel suçlar" olduğunu bildirerek, örgüt üyesi konumunda olan sanıklara verilen cezalara, yönetici sanıkların cezaları da eklendi.

Oktar'ın da bulunduğu örgüt yöneticisi 14 sanığa 9 bin 803 yıl 8'er ay hapis cezası verildi.