Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar 13:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop'tan Pençe-Kılıç Harekatı'na destek
[AA (arşiv)]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin mesaj yayımladı.
Şentop, sosyal medya hesabından, operasyonla ilgili destek mesajı yayımladı.
Açıklamada, "Dualarımız ve yüreğimiz şanlı ordumuzla. Cenabıhak, mazluma kanat geren Mehmetçiğimizin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın. Hiç kimse unutmasın ki; tarihimizin her bir sayfası, 'vatan uğruna bin can feda' kararlılığımızı kanıtlayarak yazılmıştır" ifadeleri yer aldı.
Etiketler: Mustafa Şentop Terörle Mücadele
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