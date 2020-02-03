TBMM Başkanı Şentop'tan başsağlığı mesajı
Haber Giriş: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop, İdlib'de 4 askerin şehit olmasıyla ilgili, "Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'de şehit olan 4 asker için başsağlığı diledi.
Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Etiketler: son dakika Mustafa Şentop idlibSon Güncelleme: 3 Şubat 2020 Pazartesi 09:40
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