Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop'tan 25 Kasım mesajı
[Fotoğraf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İnsan için, şiddete karşı, insanca bir dayanışma içindeyiz. Tarihi ve dünyayı kadınla erkek birlikte inşa edip şekillendirmiştir. Kadına yönelik her tür şiddet suçtur, kararlılıkla karşısındayız." ifadesini kullandı.
İnsan için, şiddete karşı, insanca bir dayanışma içindeyiz. Tarihi ve Dünyayı kadınla erkek birlikte inşâ edip şekillendirmiştir. Kadına yönelik her tür şiddet suçtur; kararlılıkla karşısındayız. pic.twitter.com/06vP7SrdsI— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 25, 2021
Etiketler: Kadına Şiddet Mustafa Şentop TBMM
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