Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İnsan için, şiddete karşı, insanca bir dayanışma içindeyiz. Tarihi ve dünyayı kadınla erkek birlikte inşa edip şekillendirmiştir. Kadına yönelik her tür şiddet suçtur, kararlılıkla karşısındayız." ifadesini kullandı.

İnsan için, şiddete karşı, insanca bir dayanışma içindeyiz. Tarihi ve Dünyayı kadınla erkek birlikte inşâ edip şekillendirmiştir. Kadına yönelik her tür şiddet suçtur; kararlılıkla karşısındayız. pic.twitter.com/06vP7SrdsI — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 25, 2021