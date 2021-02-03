TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yeni bir anayasayı tartışmak ve bunu yaparken sadece aritmetik hesaba göre değil, Meclis'teki tüm partilerin bu tartışmanın içinde olması doğru olacaktır" dedi.

Şentop, "Yeni anayasa tartışması, Türkiye'de birçok tartışmayı, anayasa içinde düzenlenen hükümler, kurumlar bakımından içinde barındırdığından, bence böyle bir çağrı gerçekten heyecan verici. Daha önce bu işlerin içerisinde bulunan, emek sarf eden biri olarak bunu daha büyük bir heyecanla karşıladım" diye konuştu.

"Anayasa Mahkemesi'nin çok açık bir yetki aşımıdır"

Şentop konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bilhassa TBMM'ye bu şekilde bir tembihte bulunması, nasihatte bulunması, öğüt vermesi Anayasa Mahkemesi'nin çok açık bir yetki aşımıdır. Bu kararı, bir siyasi bildiriye dönüştüren bir kısmıdır bu. Siyasi Partiler Kanunu'nu yeniden ele almak hatta bence yepyeni bir Siyasi Partiler Kanunu yapmak gerekir."

AYM'nin Berberoğlu kararı ile ilgili Şentop, "Meclis'e kesin hükmün ortadan kalktığına dair bir karar gelmesi ve bunun Genel Kurulda okutulması gerekir" diye konuştu.

"Mahkemeye talimat veren bir karar var"

Şentop, AİHM'in Demirtaş kararıyla ilgili de şunları söyledi:

"Sanki Avrupalı bir siyasetçinin çağrısı gibi, mahkemeye talimat veren bir karar var. Daha vahim bir husus daha var kararda. Dava açılan ama henüz dosyası tamamlanmamış ve mahkemenin karar aşamasına gelmediği bir konuyla ilgili de karar veriyor mahkeme."

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