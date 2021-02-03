Boğaziçi Rektörü Melih Bulu, "İstifa etmeyeceğim. 4 yıllık görev sürem bulunuyor. Bu süre içerisinde görevimin başında olacağım." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, üniversitedeki olaylara dair açıklama yaptı. Açıklamanın ayrıntılarını @trthaber muhabiri Ahmet Akgül aktardı. pic.twitter.com/N6HmNbe4o3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 3, 2021

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Teknofest tanıtım toplantısına katıldı.



Gazetecilere açıklama yapan Bulu şöyle konuştu:

Yıllardır hayalimdi üniversitede rektör olmak bunun için de çok çalıştım. Asla istifa etmeyi düşünmüyorum. Şimdiye kadar birçok noktada birçok tecrübe kazandım. Ben bu tecrübelerimi Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör olarak aktarma hayaliyle yaşadım çok uzun süredir. Şu anda bu noktaya geldiğim için bu hayalim gerçekleştiği için çok memnunum. Boğaziçi'nin paydaşlarıyla birlikte, mezunlarıyla, öğrencileriyle, hocalarıyla hatta etraftaki esnaflarıyla birlikte biz Boğaziçi Üniversitesi'ni çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Boğaziçi evet bugün de çok iyi bir yerdedir. Ama gerçekten dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına sokma hedefim var. Ve bunu yapabileceğime inanıyorum, 4 sene içerisinde. O yüzden de asla istifayı düşünmüyorum ve Boğaziçi'ni de ilk 100'e sokmak için elimden geleni yapacağım.

"Provokasyon malzemeleri çıkınca kulübün kapatılmasına karar verildi"

LGBTİ kulübünün kapatılmasına ilişkin soruyu da cevaplayan Bulu, kulübün normalde 2 yıllık sürelerinin bulunduğunu ve bu zaman zarfı içerisinde kulübün kriterlere uyup uymadığının kontrol edildiğini söyledi. Bulu sözlerini şöyle sürdürdü;

Süre de 6 ay önce tamamlandı. Fakat üniversite bu konuda bir karar vermedi. LGBTİ kulübünün ofisinde yapılan aramalarda provokasyon malzemeleri çıkınca kulübün kapatılmasına karar verildi.