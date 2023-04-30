TBMM Başkanı Şentop: Türkiye ihtiyacı olan her şeyi üretebilecek noktaya geldi

Atatürk Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST'i ziyaret eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilere yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'e ilginin artığını, ilk iki günde bir milyonun üzerinde ziyaret olduğunu, bugün ve yarın da ziyaretlerin süreceğini dile getirdi.

Şentop, ziyaretçi bakımından yeni bir rekor kırılacağını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Tabii ziyaretçilerin sayısının artması bu konuda farkındalığın arttığını gösteriyor ama onunla beraber esasen son 3 aydır Türkiye'de teknoloji ve bilhassa savunma sanayi alanındaki gelişmelere baktığımızda, belki geriye dönüp AK Parti döneminde yapılanların toplamı kadar ama gelişmişlik bakımından da çok daha üst bir ligde ürünler ortaya konuldu. Başta Kızılelma olmak üzere İHA'lardan SİHA'lara, SİHA'lardan TİHA'lara gördüğünüz gibi, bütün vatandaşlarımızın da şahit olduğu gibi artık bir uçak, savaş uçağı. İnşallah en kısa zamanda, bir yıl gibi kısa süre içerisinde bunun seri üretimine de başlanacak"

Türkiye'nin başta savunma sanayi olmak üzere teknoloji alanında kendi imkanlarıyla ihtiyacı olan her şeyi üretebilecek noktaya geldiğini dile getiren Şentop, "Türkiye'de üretilen savunma sanayi ürünlerinin Azerbaycan'da, dünyanın farklı yerlerinde, sahada da kullanıldığını gördük" diye konuştu.

"Şüphesiz Cumhurbaşkanımızın çizmiş olduğu hedef çok önemli"

Şentop, TEKNOFEST'i düzenleyenlere ve yarışmalara iştirak eden genç mucitlere teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Şüphesiz Cumhurbaşkanımızın çizmiş olduğu hedef, ufuk çok önemli bu konuda. Bunlar kendiliğinden olmuyor. Şüphesiz birçok insanın gayreti, çalışması var. Ama bir de onların önünü açmak, onlara hedef göstermek, onları desteklemek çok önemli."

"Türkiye kavramı o haritadaki Türkiye'den çok daha büyük dünyada"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma alanında 10 seneden uzun bir zamandır ortaya koyduğu iradenin önemini vurgulayan Şentop, "Bu bakımdan Türkiye'ye güvenelim. Türkiye sadece haritada gördüğümüz belli sınırlardan ibaret değil. Türkiye kavramı o haritadaki Türkiye'den çok daha büyük dünyada. Çok daha büyük bir şey temsil ediyor" dedi.