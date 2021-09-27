Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da gerçekleştirilen görüşmede, Tokayev, dünyada oluşan istikrarsızlığa rağmen Türk dili konuşan devletler arasında iş birliğini geliştirmenin önemine dikkati çekti.

Tokayev, "Hiç kimse dünyada düzenin nasıl gelişeceğini tam olarak tahmin edemez. Buna rağmen Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler güven ve dostluğa dayalı olarak başarıyla gelişiyor" dedi.

Türkiye’nin uluslararası arenada artan rolüne vurgu yaparak kardeş ülkenin başarılarından memnuniyet duyduğunu kaydeden Tokayev, gelecekte daha fazla ikili iş birliğinden umutlu olduklarını da belirtti.

Şentop da Kazakistan temasları kapsamında kendisiyle görüşme fırsatı bulduğu için Tokayev’e teşekkür ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

Salgın dönemindeki kısıtlamalara rağmen iki ülke arasındaki ilişkilerin üst düzeyde ilerlediğini kaydeden Şentop, “Kasım ayında ülkemizde yapılacak Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Zirvesi’nde Türk dünyasının birliğini daha da güçlendirmeye yönelik bir dizi önemli kararların alınmasını temenni ediyoruz. Bu zirveye sizi de bekliyoruz” dedi.