Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı, 20 Eylül ve 26 Eylül'de Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 2 PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler: MİT Son Dakika Terör Örgütü Terörle Mücadele
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