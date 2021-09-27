İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Süleyman Soylu, ağustos ayında göreve başlayan Vahidi ile telefonda görüştü.

İranlı mevkidaşını göreve gelmesinden ötürü tebrik eden Soylu, bakanlıkları arasında geçmiş dönemden gelen bölgesel ve stratejik ilişkilerin, etkin ve güçlü şekilde derinleştirilmesi amacıyla birlikte çalışmanın, dostane ve tarihi ilişkilere sahip iki ülke arasındaki ilişkilere önemli bir ivme katacağını belirtti.

Görüşmede, iki ülkenin içişleri bakanlıkları arasında başta göç, güvenlik, sınır ve terörle mücadele olmak üzere her düzeyde samimi ve güçlü şekilde yürütülen iş birliği konuları ile güncel gelişmeler değerlendirildi.