Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 12:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
HDP: İttifak arayışımız yok
[Fotoğraf: AA]
Halkların Demokratik Partisi, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri ile ilgili "Demokrasi Tutum Belgesini" açıkladı. Açıklamada "Herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışımızın olmadığını açıklıkla vurguluyoruz" denildi.
Demokrasi Tutum Belgesi, HDP eş başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan tarafından yazılı bir açıklama ile duyuruldu.
Tutum belgesinde partinin seçimlere yönelik tavır ve ilkeleri 11 maddede anlatıldı. Partinin parlamento seçimlerinde bu ilkeler çerçevesinde ‘Demokrasi İttifakı’ anlayışıyla hareket edeceği belirtildi.
Açıklamada bunun dışında HDP'nin herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışının olmadığı vurgulandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde isimlerin değil, ilke ve yöntemlerin tartışılmasının gerekli olduğunun altı çizildi.
'Meclis önayak olabilir'
Kürt sorunu tartışmalarına da değinildi. Sorunun çözümü için muhataplarla diyalog kurulması istendi. Meclis'in diyalog ve çözüm için önayak olabileceği belirtildi.
Etiketler: HDP Cumhurbaşkanlığı TBMM
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