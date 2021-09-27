Partilerin kurmayları yaz döneminde hem sahada hem genel merkezlerde çalıştı.

AK Parti, Anayasa çalışmasını MHP ile paylaştı. Darbe hukukundan arındırılmış Anayasa için çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.

MHP ile anlaşma sağlanan bir başka konu da Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik öngören teklif oldu.

Barajın yüzde 10'dan 7'ye düşürülmesi konusunda iki siyasi parti el sıkıştı.

AK Parti sosyal medya düzenlemesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Meclis'te yapılan son toplantıya AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal başkanlık etti.

Sosyal medyada yalan haberlerin önüne geçilmesi için oluşturulacak denetim mekanizması ele alındı.

Muhalefet de çalışmalarını tamamladı

Tüm bu başlıklarda iktidar gibi muhalefet de çalışmalarını tamamladı. Anayasa değişikliği konusunda Millet İttifakı parlamenter sistem üzerinde uzlaştı.

Muhalefet de Siyasi Partiler Yasasının değiştirilmesine ve barajın düşürülmesine sıcak bakıyor.

CHP ve İyi Parti de seçim barajının düşürülmesi için çalışma yaptı.

Ancak sosyal medya düzenlemesi konusunda muhalefet temkinli. Dünya örneklerinin izlenmesi ve derin bir araştırma sonucunda teklifin gündeme getirilmesi isteniyor.

CHP ve İyi Parti dünya örnekleri üzerinden olası değişiklik için ilgili genel başkan yardımcıları ile çalışmalarını tamamladı.