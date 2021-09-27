Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 13:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarıyla, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 1 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarıyla, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 1 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
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