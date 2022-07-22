Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 18:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop: Sadece Türkiye'nin başarabileceği bir işti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Şentop paylaşımında, "Tarihi bir adım. Sadece Türkiye'nin başarabileceği bir işti" ifadesini kullandı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabında, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi'ni değerlendirdi.
Anlaşmanın hayırlı olmasını dileyen Şentop, "Tarihi bir adım. Sadece Türkiye'nin başarabileceği bir işti." mesajını paylaştı.
Hayırlı olsun.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) July 22, 2022
Tarihi bir adım.
Sadece Türkiye'nin başarabileceği bir işti. https://t.co/NJeaam0Gud
Etiketler: Mustafa Şentop TBMM
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