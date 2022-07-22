TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabında, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi'ni değerlendirdi.

Anlaşmanın hayırlı olmasını dileyen Şentop, "Tarihi bir adım. Sadece Türkiye'nin başarabileceği bir işti." mesajını paylaştı.